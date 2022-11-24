Özsu Balık halka arz hisse kodu nedir? ÖZSU Balık halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?

Özsu Balık halka arz işlemlerine dair bilgiler son günlerin en çok merak edilenleri arasındaki yeni alıyor. SPK tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada, Özsu Balık'ın ilk halka arzı onaylandığı belirtilmişti. Başvuru yapanlar sonuç tarihini merak edip araştırmaya başlandı. Peki, ÖZSU Balık borsada ne zaman işlem görecek? Özsu Balık halka arz hisse kodu nedir? İşte detaylar!