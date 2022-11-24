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    • Ekonomi
    • 24.11.2022 14:08
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    • 24.11.2022 14:11
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    Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Piyasalarda son durum: Altın, dolar, euro...

    TCMB Para Politikası Kurulu için geri sayım sona eriyor. Kritik toplantı 24 Kasım Perşembe günü gerçekleşecek ve kasım ayı faiz kararı belli olacak. Peki, Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB faiz indirimi yapacak mı? İşte tüm detaylar haberimizde!

    takvim.com.tr
    Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta?

    TCMB Para Politikası Kurulu için geri sayım sona eriyor. Kritik toplantı 24 Kasım Perşembe günü gerçekleşecek ve kasım ayı faiz kararı belli olacak. Peki, Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB faiz indirimi yapacak mı? İşte tüm detaylar haberimizde!

    Ekonomistlerin tamamı, Merkez Bankası'nın politika faizini düşürmeye devam etmesini bekliyor.

    Gözler Merkez'de! Faiz tek haneye inecek mi?

    TCMB FAİZ KARARI BELLİ OLDU!

    Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10,5'ten yüzde 9'a indirilmesine karar vermiştir.

    Jeopolitik risklerin dünya genelinde iktisadi faaliyet üzerindeki zayıflatıcı etkisi artarak sürmektedir. Önümüzdeki döneme ilişkin küresel büyüme tahminleri aşağı yönlü güncellenmeye devam etmekte ve resesyonun kaçınılmaz bir risk faktörü olduğu değerlendirmeleri yaygınlaşmaktadır. Türkiye'nin geliştirdiği stratejik nitelikte çözüm araçları sayesinde temel gıda başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının olumsuz etkileri azaltılmış olsa da uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artış eğilimi sürmektedir. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Bununla birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları yüksek enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğu ile işgücü piyasalarındaki katılıklara bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini vurgulamaktadırlar. Ülkeler arasında farklılaşan iktisadi görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası adım ve iletişimlerinde ayrışma artarak devam etmektedir. Finansal piyasalarda artan belirsizliklere yönelik merkez bankaları tarafından geliştirilen yeni destekleyici uygulama ve araçlarla çözüm üretme gayretlerinin sürdüğü gözlenmektedir.

    24 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, ekonomistlerin katılımıyla sonuçlandı.

    Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu politika faizinin 150 baz azaltılarak yüzde 9'a indirilmesini bekliyor. Yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerin medyanı da yüzde 9 oldu.

    Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 150 baz puanlık indirimle yüzde 12'den yüzde 10,50'ye çekilmişti.

        MERKEZ BANKASI ANKETİNDE DOLAR VE ENFLASYON TAHMİNİ

        Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcıyla gerçekleştirdiği kasım ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı.

        Buna göre yıl sonu dolar tahmini 19,54'e düştü. Enflasyon tahmini ise 68,06'ye yükseldi. Geçen ay yüzde 3,05 olan kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,14'e, cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 67,78'ten yüzde 68,06'ya çıktı.

        TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 37,34'ten yüzde 37,47'ye yükselirken, 24 ay sonrası için yüzde 21,17'den 20,76'ya geriledi.

        Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 19,54 oldu. Önceki ankette bu beklenti 19,82 olarak belirlenmişti. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 23,61'den 23,35'e indi.

        Bir önceki anket döneminde 49,2 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 48,8 milyar dolara gerilerken, gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi 31,1 milyar dolar oldu.
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        Haberler Ekonomi Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Piyasalarda son durum: Altın, dolar, euro...
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