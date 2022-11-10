Moody’s Türkiye’nin büyüme tahminini yükseltti!

Türkiye ekonomisi büyüme eğilimini sürdürürken uluslararası kredi kuruluşları revize üstüne revize yapıyor!
MODDY'S BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ
Moody's, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 4,5'tan yüzde 5,3'e yükseltildiğini bildirdi
Kredi derecelendirme kuruluşu, "Küresel Makro Görünüm" Kasım 2022 raporunu yayımladı.
Raporda, Türkiye ekonomisinin daha önce ağustos ayında yayımlanan raporda bu yıla ilişkin yüzde 4,5 olarak belirtilen büyüme öngörüsünün yüzde 5,3'e yükseltildiği bildirildi.
Türkiye ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahminin de ise değişikliğe gidilmeyerek yüzde 2 olarak teyit edildiği belirtilen raporda, 2024 yılında ise Türkiye ekonomisinin yüzde 3 büyüme kaydetmesinin beklendiği kaydedildi.
Raporda, küresel ekonominin kalıcı enflasyon görünümü nedeniyle yüksek belirsizliğin görüldüğü bir gerileme sürecinin eşiğinde olduğu, küresel ekonominin parasal politika sıkılaştırılması, jeopolitik ve finansal piyasa oynaklığı gibi bir dizi zorlukla karşı karşıya kaldığı belirtildi.
Raporda, "Küresel büyüme 2023 yılında yavaşlayacak ve 2024 yılında da durgunluğunu korumaya devam edecek. Eğer hükümetler ve merkez bankaları, ekonomileri mevcut zorluklara karşı yönlendirebilmeyi başarabilirse 2024 yılında yine de görece bir istikrar süreci oluşabilir." ifadeleri yer aldı.