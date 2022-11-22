Akkuyu NGS bir eşik daha aşılıyor: İlk yakıt 2023'te Türkiye'ye getirilecek

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) kullanılacak yakıtın gelecek yıl mayıs ayının sonunda Türkiye'ye getirileceğini bildirdi.
2023'TE TAZE YAKIT GETİRİLECEK
Zoteeva, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen 12. Uluslararası Nükleer Enerji Fuarı "Atomexpo 2022"de, Akkuyu NGS'de inşaat çalışmalarının programa uygun şekilde devam ettiğini söyledi.
Santralde birinci reaktördeki çalışmaların yanı sıra diğer reaktörlerde de inşaatın eş zamanlı sürdüğünü belirten Zoteeva, "Gelecek yılı sabırsızlıkla bekliyorum. 2023'te tüm inşaat çalışmalarını tamamlamış olup, birinci güç ünitesinde taze yakıtın ülkeye getirilmesi aşamasına gelmiş olacağız." diye konuştu.
YAKITIN DEPOLANACAĞI TESİS HAZIR
Zoteeva, nükleer yakıtın imalatı ve Türkiye'ye getirilmesi için önemli aşamalardan geçmesi gerektiğini vurgulayarak, "Son 4 yıl içinde bu konuda şirket ve düzenleyici kurumlarımızın çok yoğun çalışmaları devam etmektedir. Nükleer yakıt, imal edilme aşamasında çok önemli süreçlerden geçiyor ve sıkı denetime tabi tutuluyor. Nükleer yakıtın depolanacağı tesis hazır hale getirilmiş ve yakıtın imalatı başlamıştır. Bundan hareketle önümüzdeki yıl mayıs ayının sonunda nükleer yakıtın ülkeye sokulması bekleniyor. Bizim için de heyecanlandırıcı bir olay." diye konuştu.