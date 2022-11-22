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    • Ekonomi
    • 22.11.2022 13:35
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    • 22.11.2022 13:50
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    Akkuyu NGS bir eşik daha aşılıyor: İlk yakıt 2023'te Türkiye'ye getirilecek

    Birinci reaktördeki çalışmaların yanı sıra diğer reaktörlerde de inşaatın eş zamanlı sürdüğü Akkuyu Nükleer Santrali'nde yeni bir eşik daha aşıldı. "Nükleer yakıtın depolanacağı tesis hazır hale getirilmiş ve yakıtın imalatı başlamıştır" diyen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, 2023'te birinci güç ünitesinde taze yakıtın ülkeye getirilmesi aşamasına gelineceğini duyurdu.

    takvim.com.tr
    Akkuyu NGS bir eşik daha aşılıyor

    Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) kullanılacak yakıtın gelecek yıl mayıs ayının sonunda Türkiye'ye getirileceğini bildirdi.

    2023'TE TAZE YAKIT GETİRİLECEK
    Zoteeva, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen 12. Uluslararası Nükleer Enerji Fuarı "Atomexpo 2022"de, Akkuyu NGS'de inşaat çalışmalarının programa uygun şekilde devam ettiğini söyledi.

    Santralde birinci reaktördeki çalışmaların yanı sıra diğer reaktörlerde de inşaatın eş zamanlı sürdüğünü belirten Zoteeva, "Gelecek yılı sabırsızlıkla bekliyorum. 2023'te tüm inşaat çalışmalarını tamamlamış olup, birinci güç ünitesinde taze yakıtın ülkeye getirilmesi aşamasına gelmiş olacağız." diye konuştu.

    YAKITIN DEPOLANACAĞI TESİS HAZIR
    Zoteeva, nükleer yakıtın imalatı ve Türkiye'ye getirilmesi için önemli aşamalardan geçmesi gerektiğini vurgulayarak, "Son 4 yıl içinde bu konuda şirket ve düzenleyici kurumlarımızın çok yoğun çalışmaları devam etmektedir. Nükleer yakıt, imal edilme aşamasında çok önemli süreçlerden geçiyor ve sıkı denetime tabi tutuluyor. Nükleer yakıtın depolanacağı tesis hazır hale getirilmiş ve yakıtın imalatı başlamıştır. Bundan hareketle önümüzdeki yıl mayıs ayının sonunda nükleer yakıtın ülkeye sokulması bekleniyor. Bizim için de heyecanlandırıcı bir olay." diye konuştu.

        EMLAK SEKTÖRÜNE YATIRIM TAVSİYESİ
        Zoteeva, nükleer santral projesi kapsamında genç ve uzman istihdamına devam edildiğini söyledi.

        Zoteeva, "Santralin işletmede bulunduğu sürede Türkiye'nin ekonomisine yapacağı katkı, 50 milyar dolar olarak öngörülmektedir. Bu projenin bölgeye olumlu katkısına bir örnek vermek istiyorum. Taşucu, inşaat sahasına 30 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Son 3,5 yıl içinde konut fiyatları 6,5 kat artmıştır. Bu söylediklerimden hareketle bölgede emlak sektörüne yatırım yapmanızı tavsiye ederim çünkü ilerde görünüyor ki, konut fiyatları 12 kat artacak. Santralin işletmede bulunacağı 80 yıl içinde elbette bölge ekonomisine çok önemli katkıları olacaktır." diye konuştu.

        GÜVENLİK BÜTÇESİ
        Zoteeva, Akkuyu NGS'de aktif ve pasif güvenlik tedbirlerinin bir arada uygulandığını belirterek, "Nükleer santralde güvenlik önlemlerine yapılan maliyet, tüm proje maliyetinin yüzde 40'ına eş değerdir. Güvenlik sistemlerine ne kadar önem verildiğini buradan da anlamak mümkün." değerlendirmesinde bulundu.
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            Haberler Ekonomi Akkuyu NGS bir eşik daha aşılıyor: İlk yakıt 2023'te Türkiye'ye getirilecek
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