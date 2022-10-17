Alman fondaşı DW'nin ikiyüzlülüğü bir kez daha ortaya çıktı! Türkiye'de kötü olan nükleer santraller, Almanya'da iyi





Scholz tarafından Bakanlar Kuruluna hitaben yazılan mektupta, "Isar 2, Neckarwestheim 2 ve Emsland nükleer santrallerinin 31 Aralık 2022'den 15 Nisan 2023'e kadar işletilmesine izin vermek için yasal temel oluşturulacak" ifadeleri yer aldı. Maliye Bakanı Christian Lindner, üç nükleer santralinde "fiyatları düşürmek ve elektrik kesintilerini önlemek" için gerekli olduğunu savundu.