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    • 18.10.2022 02:27
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    Alman fondaşı DW'nin ikiyüzlülüğü bir kez daha ortaya çıktı! Türkiye'de kötü olan nükleer santraller, Almanya'da iyi

    Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle patlak veren enerji krizi Almanya'yı her geçen gün daha da felakete sürüklüyor. Son olarak sosyal medya yasası üzerinden algı oluşturmaya çalışan Alman fondaşı DW'nin bir kez daha iki yüzlülüğü ortaya çıktı. Almanya'nın enerji krizi nedeniyle nükleer enerji faaliyetlerini sona erdirmesine yönelik planı ertelemesine çiçekler içinde kullandıkları fotoğrafla iyi algısı veren DW, Türkiye'yi kötülemek için "Doğaya ve insana zarar verecek" algısına soyunmuştu.

    Alman fondaşı DW’nin ikiyüzlülüğü

    Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle patlak veren enerji krizi Almanya'nın nükleer enerji faaliyetlerini sona erdirmesine yönelik planı erteletti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, enerji krizi ile mücadele için ülkede faaliyette olan 3 nükleer santralin 2023 Nisan'a kadar çalıştırılması talimatı verdi.



    Scholz tarafından Bakanlar Kuruluna hitaben yazılan mektupta, "Isar 2, Neckarwestheim 2 ve Emsland nükleer santrallerinin 31 Aralık 2022'den 15 Nisan 2023'e kadar işletilmesine izin vermek için yasal temel oluşturulacak" ifadeleri yer aldı. Maliye Bakanı Christian Lindner, üç nükleer santralinde "fiyatları düşürmek ve elektrik kesintilerini önlemek" için gerekli olduğunu savundu.



    ALMANYA'NIN 'YIL SONU' PLANI RAFA KALKTI
    Almanya hükümeti, daha önce üç santralden sadece ikisinin gelecek gelecek yıla kadar çalışmasını kararlaştırmıştı. Almanya'da güvenli ve yenilenebilir enerjiye geçiş için nükleer enerji faaliyetlerine yıl sonuna kadar sona erdirilmesi planlanıyordu.



        DW'NİN 'NÜKLEER' İKİYÜZLÜLÜĞÜ: ALMANYA'DA İYİ TÜRKİYE'DE KÖTÜ
        Söz konusu gelişme Almanya Devleti tarafından fonlanan Deutsche Welle'nin (DW) Türkçe hesabı, söz konusu gelişmeyi nükleer santralin çiçeklerle donatılan fotoğraflarıyla servis etti.



        Aynı DW, Türkiye'nin yapımı süren Akkuyu Nükleer Santrali'nden ise, "Doğaya ve insana zarar verecek" diye bahsetmişti.



        DW'nin Akkuyu'ya ilişkin diğer paylaşımları ise şöyle: "Çevreciler uyarıyor: Akkuyu Santrali'nden çıkacak nükleer atıkların ne olacağı belli değil"



            "Çevrecilerden deprem riski uyarısı: Akkuyu Nükleer Santrali aktif fay hattına sadece 25 kilometre uzaklıkta".



            'DEZENFORMASYONLA MÜCADELE KANUNUNU' HEDEF ALMIŞTI
            Türkiye karşıtı haberleriyle sıkça gündeme gelen Alman medya kuruluşu DW, son olarak 'dezenformasyonla mücadele kanununu' hedef almıştı. Bu yasayla benzerlik taşıyan Almanya'daki "Netzwerkdurchsetzungsgesetz" (NetzDG) yasasına tek bir eleştiri dahi yapmayan DW, konu Türkiye olunca düzenlemeyi yerden yere vurdu. DW yaptığı yayınlarda yasa tasarısı ile ilgili 'sansür yasası' ifadelerini kullanmıştı.

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            Haberler Güncel Alman fondaşı DW'nin ikiyüzlülüğü bir kez daha ortaya çıktı! Türkiye'de kötü olan nükleer santraller, Almanya'da iyi
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