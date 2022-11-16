Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den elektrik üretimi açıklaması: Yüzde 44’ü yenilenebilir

Son dakika haberleri... TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu açıklamasında bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Ekim sonu itibarıyla elektrik enerjisi kurulu gücümüz 103.276 MW'a ulaştı." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu açıklamasında bulundu.

Bakan Dönmez şu ifadelere yer verdi:

Ekim sonu itibarıyla elektrik enerjisi kurulu gücümüz 103.276 MW'a ulaştı. 2022 Ekim sonu itibarıyla elektrik üretim tesisi 11.276'ya ulaşmıştır.

2022 yılının ilk dokuz ayında toplam elektrik üretimimizin yaklaşık yüzde 44'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından, yüzde 32'si kömürden, yüzde 22'si doğal gazdan sağlanmış olup yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde 60 olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılı ilk çeyreği itibariyle Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattından taşınan petrol miktarı günlük 600 bin varilden 1 milyon varile çıkacak.