Darphane altın sertifikası nasıl alınır? || Halka arz tarihleri || Darphane sertifikası ne zaman işlem görecek? Bakanlık duyurdu!

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Darphane sertifikası arz edilecek. Yapılan açıklamnada 0,995 saflıkta 5 bin kilogram altın karşılığında Darphane sertifikası halka arz edilecek. Peki, Darphane altın sertifikası nasıl alınır? İşte detaylar...
DARPHANE SERTİFİKASI HALKA ARZ NE ZAMAN, FİYATI NE?
Borsa İstanbul tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre, halka arz edilecek her biri 0,995 saflıkta 0,01 gram altına dayalı 500 milyon adet Darphane sertifikası 21 Kasım tarihinden itibaren Pay Piyasası Emtia Pazarı'nda satışa sunulacak ve işlem görmeye başlayacak.
İşlem sırasında baz fiyata uygulanacak fiyat marjı yüzde 5, maksimum emir büyüklüğü 1 milyon TL olacak. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Darphane'nin 5 tona kadar "darphane sertifikası" halka arzına Ağustos ayında onay vermişti.