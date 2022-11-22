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    • Ekonomi
    • 22.11.2022 15:47
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    • 22.11.2022 15:47
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    Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? İşte faiz kararı beklenti anketi sonucu

    Son dakika haberine göre 24 Kasım Perşembe günü yapılacak Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısı öncesi ekonomistlerin beklentileri belli oldu. 18 ekonomist faizin 150 baz puan düşürülerek yüzde 9'a indirilmesinin beklendiğini belirtti.

    Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?

    AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini düşürmeye devam etmesini bekliyor.

    AA Finans'ın, 24 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu politika faizinin 150 baz azaltılarak yüzde 9'a indirilmesini bekliyor.

    Ekonomistlerden biri 100 baz puanlık ve biri de 125 baz puanlık indirim öngörürken, yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerin medyanı da yüzde 9 oldu.

    Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 150 baz puanlık indirimle yüzde 12'den yüzde 10,50'ye çekilmişti.

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    Haberler Ekonomi Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? İşte faiz kararı beklenti anketi sonucu
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