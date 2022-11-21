Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) Türkiye'yi kara para listeye alacağı iddiasını ortaya atarak Türkiye ekonomisini hedef aldı.
ERDOĞAN TOPRAK'IN KARA PARA YALANI
CHP'nin yayın organı Cumhuriyet'te yer alan haberde Erdoğan Toprak'ın açıklamalarına yer verilerek, 'Türkiye'ye uluslararası kara para soruşturması açılması veya FATF'ın kara listesine alınma ihtimali ciddileşti.' ifadeleriyle algı yürütüldü.
BAKAN NEBATİ SERT YANIT VERDİ
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bir siyasi parti temsilcisinin hazırladığı ve adeta terör örgütlerinin basın bültenini andıran ısmarlama rapor, ülkemizin terörle her alanda mücadelesinden ve bu mücadelelerden elde edilen başarılardan duyulan rahatsızlığın bir tezahürü olarak değerlendirilmelidir." ifadelerini kullandı.
Nebati açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
"Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak tüm birimlerimizle, kara para aklayıcılarına, terörizmi finanse edenlere ve her türlü suç örgütlerine karşı mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla devam etmektedir.
Öncelikle bugüne kadar yürürlüğe konulan varlık barışı düzenlemeleri, net hata ve noksan konusunda Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından ülkemize yönelik olarak yapılmış herhangi bir eleştiri bulunmamaktadır.
FATF tarafından Ekim 2022'de yayımlanan basın bildirisinde ülkemizin konu ile ilgili ilave ve olumlu adımlar attığı açıkça kabul edilmiştir.
Bildiride, Türkiye'nin kara para aklama ve terörizmin finansmanı sistematiğini geliştirme hususunda yüksek seviyede bir siyasi taahhütte bulunduğu ve bu yönde ilave adımlar attığı ifade edilmiştir.
Bildiride, ülkemizin bu suçlarla mücadelede diğer hususlara ek olarak insan kaynağını güçlendirdiği ve iç dondurma kararlarını ülkemizin risk profili ile uyumlu bir şekilde kullandığı belirtilmiştir.