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    • Ekonomi
    • 21.11.2022 09:15
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    • 21.11.2022 09:45
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    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den CHP'li Erdoğan Toprak'ın 'FATF' iddiasına yalanlama!

    Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye ekonomisini hedef alan algı operasyonları sürüyor... Son olarak CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) Türkiye'yi kara para listeye alacağı iddiasını ortaya atarak algı yürüttü. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bir siyasi parti temsilcisinin hazırladığı ve adeta terör örgütlerinin basın bültenini andıran ısmarlama rapor, ülkemizin terörle her alanda mücadelesinden ve bu mücadelelerden elde edilen başarılardan duyulan rahatsızlığın bir tezahürü olarak değerlendirilmelidir." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Kara para yalanına sert tepki!

    Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) Türkiye'yi kara para listeye alacağı iddiasını ortaya atarak Türkiye ekonomisini hedef aldı.

    ERDOĞAN TOPRAK'IN KARA PARA YALANI
    CHP'nin yayın organı Cumhuriyet'te yer alan haberde Erdoğan Toprak'ın açıklamalarına yer verilerek, 'Türkiye'ye uluslararası kara para soruşturması açılması veya FATF'ın kara listesine alınma ihtimali ciddileşti.' ifadeleriyle algı yürütüldü.

    BAKAN NEBATİ SERT YANIT VERDİ
    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bir siyasi parti temsilcisinin hazırladığı ve adeta terör örgütlerinin basın bültenini andıran ısmarlama rapor, ülkemizin terörle her alanda mücadelesinden ve bu mücadelelerden elde edilen başarılardan duyulan rahatsızlığın bir tezahürü olarak değerlendirilmelidir." i    fadelerini kullandı.

    Nebati açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

    "Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak tüm birimlerimizle, kara para aklayıcılarına, terörizmi finanse edenlere ve her türlü suç örgütlerine karşı mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla devam etmektedir.

    Öncelikle bugüne kadar yürürlüğe konulan varlık barışı düzenlemeleri, net hata ve noksan konusunda Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından ülkemize yönelik olarak yapılmış herhangi bir eleştiri bulunmamaktadır.

    FATF tarafından Ekim 2022'de yayımlanan basın bildirisinde ülkemizin konu ile ilgili ilave ve olumlu adımlar attığı açıkça kabul edilmiştir.

    Bildiride, Türkiye'nin kara para aklama ve terörizmin finansmanı sistematiğini geliştirme hususunda yüksek seviyede bir siyasi taahhütte bulunduğu ve bu yönde ilave adımlar attığı ifade edilmiştir.

    Bildiride, ülkemizin bu suçlarla mücadelede diğer hususlara ek olarak insan kaynağını güçlendirdiği ve iç dondurma kararlarını ülkemizin risk profili ile uyumlu bir şekilde kullandığı belirtilmiştir.

        ÜLKEMİZİN UYUMLU OLDUĞU DEĞERLENDİRİLMİŞTİR
        Ayrıca ülkemizin, özel önem atfedilen ve "Big 6" olarak ifade edilen FATF standartlarının tamamına geniş ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmiştir.

        Ülkemize yönelik uluslararası kara para soruşturması açılacağına ilişkin gerçek dışı iddialar mesnetsiz olduğu kadar Türkiye Cumhuriyetinin itibarını da zedeleyici niteliktedir.

        KARA PARA SORUŞTURMASI KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİL
        Ülkemize yönelik bir kara para soruşturması açılması ya da ülkemizin FATF kara listesine alınması kesinlikle söz konusu değildir.

        ADETA TERÖR ÖRGÜTLERİNİN BASIN BÜLTENİ!
        Bir siyasi parti temsilcisinin hazırladığı ve adeta terör örgütlerinin basın bültenini andıran ısmarlama rapor, ülkemizin terörle her alanda mücadelesinden ve bu mücadelelerden elde edilen başarılardan duyulan rahatsızlığın bir tezahürü olarak değerlendirilmelidir.

        Ülkemizin tüm paydaş kuruluşları bu kapsamdaki çalışmalarını eşgüdüm içerisinde sürdürmektedir."

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        Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den CHP'li Erdoğan Toprak'ın 'FATF' iddiasına yalanlama!
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