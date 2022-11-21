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    • Ekonomi
    • 21.11.2022 11:46
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    • 21.11.2022 11:53
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    Vatandaşa yeni tasarruf yöntemi! Bakan Nureddin Nebati duyurdu: Borsa İstanbul aracılığı ile ihraç edilecek

    Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vatandaşlara yeni bir tasarruf aracı sunulduğunu duyurdu. Bakan Nebati açıklamasında, "Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğümüz, vatandaşlarımıza yeni bir tasarruf aracı sunuyor. Darphanemiz, bugün itibarıyla Borsa İstanbul’da halka arz yolu ile altına dayalı sertifika ihraç edecek." dedi.

    takvim.com.tr
    Vatandaşa yeni tasarruf yöntemi! Bakan duyurdu

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vatandaşlara yeni bir tasarruf aracı sunulduğunu duyurdu. Bakan Nebati açıklamasında, "Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğümüz, vatandaşlarımıza yeni bir tasarruf aracı sunuyor. Darphanemiz, bugün itibarıyla Borsa İstanbul'da halka arz yolu ile altına dayalı sertifika ihraç edecek." dedi.

    İşte Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar
    Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğümüz, vatandaşlarımıza yeni bir tasarruf aracı sunuyor. Darphanemiz, bugün itibarıyla Borsa İstanbul'da halka arz yolu ile altına dayalı sertifika ihraç edecek. Bu yeni tasarruf aracı ayrıca, ulusal paramız Türk Lirası'nın değerinin korunmasına da yardımcı olacak.

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    Haberler Ekonomi Vatandaşa yeni tasarruf yöntemi! Bakan Nureddin Nebati duyurdu: Borsa İstanbul aracılığı ile ihraç edilecek
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