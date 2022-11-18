BORSA NEDEN DÜŞTÜ SON DAKİKA? 18 Kasım Borsa neden düşüyor, ne oldu? Borsa İstanbul devre kesici nedir? Yorumlar...

Bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de konut başlangıçları ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, ABD ve Avrupa merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.650 ve 4.600 seviyelerinin destek, 4.700 ve 4.750 puanın direnç olarak öne çıktığını bildirdi.