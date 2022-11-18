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    • Ekonomi
    • 18.11.2022 09:35
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    • 18.11.2022 09:56
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    BORSA NEDEN DÜŞTÜ SON DAKİKA? 18 Kasım Borsa neden düşüyor, ne oldu? Borsa İstanbul devre kesici nedir? Yorumlar...

    Borsa neden düştü sorusu son dakika en çok araştırılan konulardan biri oldu. Yurt içinde, BIST 100 endeksi dün yüzde 3,45 gerileyerek 4.507,24 puana geriledi. Peki Borsa düştü mü, neden düştü? Borsa İstanbul devre kesici nedir?

    BORSA DÜŞTÜ MÜ, NEDEN DÜŞTÜ SON DAKİKA?

    KASIM 2022 BUGÜN BORSADA YAŞANAN SON DAKİKA GELİŞMELERİ | Borsayı yakından takip eden yatırımcılar borsadaki hareketlilik sonrası araştırmalara koyuldu. Peki Borsa düştü mü, neden düştü son dakika? 18 2022 Kasım Borsa neden düşüyor? Borsa İstanbul devre kesici nedir?

    BORSADA SON DURUM!

    Küresel piyasalar artan resesyon ve enflasyon endişeleriyle karışık bir seyir izliyor.

    Dünya genelinde açıklanan makroekonomik veriler hem resesyon ihtimalini öne çıkarmaya devam ederken, hem de enflasyonun güçlü kaldığına işaret ediyor.

    ABD'de dün açıklanan verilere göre konut başlangıçları aylık yüzde 4,2 azalışla beklentilerin altında kalırken, inşaat izinleri de yüzde 2,4 azaldı.

    Öte yandan, işgücü piyasası sıkı kalmaya devam ederken, geçen hafta işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 222 bine geriledi.

    Verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin politikalarını beklenenden daha uzun süre sürdürebileceğine ilişkin endişeler artarken, Fed yetkilileri de dünkü açıklamalarında piyasalarda risk algısının güçlenmesinde etkili oldu.

    St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed'in yaptığı sıkılaştırmanın henüz enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu belirterek, şahin politikalara devam etmenin önemini vurguladı.

    Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de, faiz artırımlarının sona ermesi için en azından enflasyondaki yükselişin durduğuna ikna olması gerektiğini söyledi.

    Söz konusu gelişmeler tahvil piyasalarında uzun dönemli varlıklara satış baskısı olarak yansırken, gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 alık hazine bonosu getirisi arasındaki fark eksi 30 baz puana indi.

    Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında yüzde 81 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 19 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor. Fed'in şubat toplantısına ilişkin beklentiler ise 25 baz puan ile 50 baz puan arasında dağılım gösteriyor.

    Artan resesyon endişeleri emtia fiyatlarını baskılamaya devam ederken, Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 2,7 azalışla 89,3 dolara inmesinin ardından, yeni günde yüzde 0,4 artışla 89,7 dolardan işlem görüyor.

        Bu gelişmelerle dün New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,31, Nasdaq endeksi yüzde 0,35 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise karışık seyirle başladı.

        Avrupa'da enflasyon para politikası uygulayıcıları için başlıca problem olmaya devam ederken, dün Avro Bölgesi'nde açıklanan nihai verilere göre, enflasyon enerji ve gıda fiyatlarındaki artışların etkisiyle ekimde yüzde 10,6'ya ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye işaret etti.

        Enflasyondaki artışın sınırlı da olsa aşağı yönlü revize edilmesi Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artış hızına yönelik belirsizliği artırırken, bugün gözler ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarına çevrildi.

        Avrupa basınında çıkan haberlerde bazı ECB yetkililerinin faiz artırım hızını 50 baz puana düşürmekten yana oldukları belirtilmişti.

        Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,23 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,47 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,78 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne yükselişle başladı.

        Çin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşın, salgınla mücadelede alınan kararların yumuşatılabileceğine yönelik haber akışı pay piyasaları üzerindeki baskıyı törpülüyor.

        Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, yıllık enflasyon yüzde 3,7 artışla beklentileri geride bırakırken, Mayıs 2014'ten bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti.

        Bölgede teknoloji hisseleri diğer sektörlerden pozitif ayrışırken, bu durumda Alibaba'nın hisse geri programı açıklaması ve Tencent Holding'in Çin'in oyunlardaki regülasyonundan sonra aldığı ilk lisans etkili oldu.

        Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

        Yurt içinde, BIST 100 endeksi dün yüzde 3,45 gerileyerek 4.507,24 puana geriledi. Dolar/TL dün yatay seyirle 18,6020'den kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,5990'dan işlem görüyor.

        Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise ABD'de ikinci el konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, Fed ve ECB yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

        Piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesinin yayımlanmasının beklendiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.440 ve 4.250 seviyelerinin destek, 4.550 ve 4.600 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

        Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

        10.00 Türkiye, kasım ayı TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi

        10.00 Türkiye, eylül ayı uluslararası yatırım pozisyonu

        11.30 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

        18.00 ABD, ekim ayı 2. el konut satışları

            BORSADA DEVRE KESİCİ NEDİR?

            Yatırımcıların belirlenen sınırları aşan fiyat dalgalanmalarından negatif etkilenmemesi için piyasaya rahatlama imkanı sağlayan bir sigorta sistemi olan devre kesici, 2015 yılında Borsa İstanbul tarafından hayata geçirilmiştir.

            BORSA KESİCİ NEDEN UYGULANIR?
            Borsada fiyat değişimleri dolayısıyla devreye giren ve spekülatif atakların önlenmesi ile bu sistem sayesinde yatırımcıların sermayeleri güvence altına alınır.

            BORSA KESİCİ NASIL ÇALIŞIR?

            Borsada devre kesici uygulaması manuel müdahale gerektirmez, otomatik olarak devreye girer ve fiyat değişiminin eşik değeri aşması durumunda işlemleri geçici süreliğine durdurur.

            Analistler, resesyon endişelerinin artmasıyla küresel pay piyasaların negatif bir seyir izlediğini belirterek, bugün yoğun veri gündeminin fiyatlamalar üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

            ABD'nin tahvil piyasalarında uzun dönemli varlıklara olan talep güçlü kalmayı sürdürürken, gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisi arasındaki fark eksi 50 baz puan ile Ağustos 2019'dan bu yana en geniş pozisyonda bulunuyor.

            Bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de konut başlangıçları ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, ABD ve Avrupa merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.

            Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.650 ve 4.600 seviyelerinin destek, 4.700 ve 4.750 puanın direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

                VİOP'TA ENDEKS KONTRATI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

                Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 düşüşle 5.257,00 puandan başladı.

                Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 altında, 5.257,00 seviyesinden işlem gördü.

                Dün 5.200- 5.360 arasında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 5.264,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise gerileyerek 5.252,75 puana indi.

                Analistler, resesyon endişelerinin artmasıyla küresel pay piyasaların negatif bir seyir izlediğini belirterek, bugün yoğun veri gündeminin fiyatlamalar üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

                ABD'nin tahvil piyasalarında uzun dönemli varlıklara olan talep güçlü kalmayı sürdürürken, gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 alık hazine bonosu getirisi arasındaki fark eksi 50 baz puan ile Ağustos 2019'dan bu yana en geniş pozisyonda bulunuyor.

                Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık toplantısında yüzde 85 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 15 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

                Bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde TÜFE ile ABD'de konut başlangıçları ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, Fed ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

                Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 5.220 ve 5.170 seviyelerinin destek, 5.300 ve 5.350 puanın direnç olarak öne çıktığını bildirdi.
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                Haberler Ekonomi BORSA NEDEN DÜŞTÜ SON DAKİKA? 18 Kasım Borsa neden düşüyor, ne oldu? Borsa İstanbul devre kesici nedir? Yorumlar...
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