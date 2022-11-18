BORSA NEDEN DÜŞTÜ SON DAKİKA? 18 Kasım Borsa neden düşüyor, ne oldu? Borsa İstanbul devre kesici nedir? Yorumlar...

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Küresel piyasalar artan resesyon ve enflasyon endişeleriyle karışık bir seyir izliyor.
Dünya genelinde açıklanan makroekonomik veriler hem resesyon ihtimalini öne çıkarmaya devam ederken, hem de enflasyonun güçlü kaldığına işaret ediyor.
ABD'de dün açıklanan verilere göre konut başlangıçları aylık yüzde 4,2 azalışla beklentilerin altında kalırken, inşaat izinleri de yüzde 2,4 azaldı.
Öte yandan, işgücü piyasası sıkı kalmaya devam ederken, geçen hafta işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 222 bine geriledi.
Verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin politikalarını beklenenden daha uzun süre sürdürebileceğine ilişkin endişeler artarken, Fed yetkilileri de dünkü açıklamalarında piyasalarda risk algısının güçlenmesinde etkili oldu.
St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed'in yaptığı sıkılaştırmanın henüz enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu belirterek, şahin politikalara devam etmenin önemini vurguladı.
Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de, faiz artırımlarının sona ermesi için en azından enflasyondaki yükselişin durduğuna ikna olması gerektiğini söyledi.
Söz konusu gelişmeler tahvil piyasalarında uzun dönemli varlıklara satış baskısı olarak yansırken, gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 alık hazine bonosu getirisi arasındaki fark eksi 30 baz puana indi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında yüzde 81 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 19 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor. Fed'in şubat toplantısına ilişkin beklentiler ise 25 baz puan ile 50 baz puan arasında dağılım gösteriyor.
Artan resesyon endişeleri emtia fiyatlarını baskılamaya devam ederken, Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 2,7 azalışla 89,3 dolara inmesinin ardından, yeni günde yüzde 0,4 artışla 89,7 dolardan işlem görüyor.