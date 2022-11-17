SASA düştü mü, neden düştü? 2022 Kasım SASA hisse yorumları ve grafiği | HEKTS, SASA ve SMRTG fiyatı...

Diğer yandan şirketin bağlı olduğu Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun, Hektaş Ticaret T.A.Ş.'de doğrudan payı, %58,82 olarak kalırken dolaylı payı, %60,21'den %58,90'a düşmüş oldu.

Borsa İstanbul açılışında bugün sert satışlar geldi. Günün ilk saatinde endeks %5'i bulan düşüşle 4.446 puana kadar gerilerken birçok hisse için devre kesici uygulandı. Sert düşüşün ardından bir miktar toparlanan BIST 100 endeksi, şu an günlük değer kaybını %2'nin altına çekti ve 4.580 puanda bulunuyor.

HEKTS, SASA VE SMRTG BUGÜN TABAN FİYATTAN İŞLEM GÖRÜYOR

HEKTS hissesi de taban fiyatına geriledi ve 46,15 TL'ye düştü. Açılış sonrası sert düşüş gören hisse için sürekli işleme ara verilip tek fiyattan emir toplanmaya başladı.