HEKTAŞ hisse NET satışı | HEKTS grafiği ve yorumları... 19 Kasım 2022 HEKTAŞ DÜŞTÜ MÜ, neden düştü?

HEKTAŞ HİSSE SON DURUM

HEKTS hisse satışı hakkında detaylı bilgi geldi. Oyak Gıda ve Tarım Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yaptığı açıklamada, 16 Kasım 2022 tarihinde Hektaş Ticaret T.A.Ş. payları ile ilgili olarak 50,40 - 51,25 TL fiyat aralığından 33.166.378 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirildiği belirtildi.

HEKTAŞ HİSSE DÜŞTÜ MÜ, NEDEN DÜŞTÜ?

Satışı yapılan 33.166.378 TL nominal tutarlı paylar, 2.530.000.000 TL nominal tutarlı sermayenin %1,31'ine denk geliyor. Bu satışla birlikte şirketin %1,39 olan payı %0,08'e düşmüş oldu.

Diğer yandan şirketin bağlı olduğu Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun, Hektaş Ticaret T.A.Ş.'de doğrudan payı, %58,82 olarak kalırken dolaylı payı, %60,21'den %58,90'a düşmüş oldu.