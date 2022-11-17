Türk Hava Yolları bir ilki daha başardı: Dünyada üçüncü, Avrupa’da birinci

Türk Hava Yolları, enerji verimliliği noktasında yaptığı çalışmalarıyla insana ve doğaya verdiği değeri kanıtlamaya devam ediyor. Küresel havayolu markası, yaptığı çalışmalarla ortaya koyulan hizmetleri taçlandırmak ve havayolu şirketleri arasında her alanda zirveye doğru ilerlemek adına LEED (Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik) v4.1 O+M: EB İşletme Sertifikası alınması için başlattığı çalışmaları tamamladı.
DÜNYADA ÜÇÜNCÜ, AVRUPADA BİRİNCİ
Türk Hava Yolları OC-Uçuş Ekipleri Terminali Binası için tamamlanan süreç sonrası bayrak taşıyıcı havayolu platin işletme sertifikasına sahip dünyada üçüncü, Avrupa'da ise birinci havayolu oldu. İşletilen binalarda işe verilen önem ve gösterilen özen neticesinde alınan bu sonuç, Türk Hava Yolları'nı sektörün diğer markaları arasında pozitif ayrıştırdı.
"PLATİNİUM SERTİFİKASINA SAHİP İLK HAVAYOLU"
Alınan sertifika ile ilgili Türk Hava Yolları Genel Müdür (İnsan Kaynakları) Yardımcısı Abdulkerim Çay "Dünyada en çok ülkeye uçan havayolu olarak çevre dostu operasyonlarımızı yalnızca uçuşlarımızda değil çalışma alanlarımızda da geliştiriyoruz. Avrupa'da, Leed derecelendirmelerinin en yüksek seviyesi olan platinium sertifikasına sahip ilk havayolu olmak bu noktada çok değerli bir gösterge. Türk Hava Yolları ailesi olarak dünyamızın geleceğine odaklanmaya devam edeceğiz." dedi.
BİNLERCE PERSONELE EŞ ZAMANLI İMKAN
Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı'nda bulunan ve çevreci nitelikleri ile öne çıkan OC- Ekip Terminali, 2000'e yakın ofis çalışanının, yoğun günlerde de yaklaşık 1000 kokpit ve 4500 kabin ekibinin eş zamanlı kullanabildiği A sınıfı ofis ve terminal binasıdır. Ekip terminali bölümü, pilot ve kabin memurlarının ana terminal binasına uğramadan, uçuş öncesi ekipteki diğer çalışanlarla buluşup gerekli hazırlıklarını yaptıkları, uçuş zamanına kadar 14.500 m2'lik Lounge alanında zaman geçirebildikleri, 7 gün 24 saat açık restoranda yemek yiyebildikleri ve oradan direkt uçağa geçebildikleri bölümdür. Bina, çevreci yapısıyla havayolu tesisleri içerisinde en güncel yeşil bina derecelendirmesi olan LEED v4.1 O+M: EB işletme sertifikasına sahiptir.