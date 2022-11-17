Türk Hava Yolları bir ilki daha başardı: Dünyada üçüncü, Avrupa’da birinci

Türk Hava Yolları, enerji verimliliği noktasında yaptığı çalışmalarıyla insana ve doğaya verdiği değeri kanıtlamaya devam ediyor. Küresel havayolu markası, yaptığı çalışmalarla ortaya koyulan hizmetleri taçlandırmak ve havayolu şirketleri arasında her alanda zirveye doğru ilerlemek adına LEED (Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik) v4.1 O+M: EB İşletme Sertifikası alınması için başlattığı çalışmaları tamamladı.

DÜNYADA ÜÇÜNCÜ, AVRUPADA BİRİNCİ

Türk Hava Yolları OC-Uçuş Ekipleri Terminali Binası için tamamlanan süreç sonrası bayrak taşıyıcı havayolu platin işletme sertifikasına sahip dünyada üçüncü, Avrupa'da ise birinci havayolu oldu. İşletilen binalarda işe verilen önem ve gösterilen özen neticesinde alınan bu sonuç, Türk Hava Yolları'nı sektörün diğer markaları arasında pozitif ayrıştırdı.