Son dakika! Bakan Ersoy 9 aylık rakamları açıkladı: Yabancı turist sayısında rekor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan komisyonda, Kültür ve Turizm Bakanlığının bütçesinin yanı sıra bağlı ve ilgili kuruluşların bütçeleri de ele alınıyor.

Komisyonda bakanlığının bütçesine ilişkin sunum yapan Bakan Ersoy, yabancı turist sayısına ilişkin rakamları açıkladı. Bakan Ersoy, 9 aylık dönemde Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısında rekor kırıldığını belirtti.