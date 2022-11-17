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    • Ekonomi
    • 18.11.2022 16:09
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    • 18.11.2022 16:09
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    2022 Aralık ayı kira zammı kaç TL olacak? Aralık ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İş yeri, dükkan kirası hesaplama!

    Aralık ayı kira zammı hakkında araştırmalar hız kazandı. Aralık ayına sayılı günler kala vatandaşlar kira artışı gündemde yerini aldı. Peki, Aralık ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2022 Aralık ayı kira zammı kaç TL olacak? İş yeri, dükkan kirası hesaplama!

    takvim.com.tr
    Aralık ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

    Kira artış oranı hakkında aramalar hız kazandı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileriyle kira artış oranı da belli oluyor. Aralık ayına az bir zaman kala kira zamları merak edildi. Peki, Aralık ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2022 Aralık ayı kira zammı kaç TL olacak? İş yeri, dükkan kirası hesaplama!

    TÜİK verilerine göre, ekim ayında TÜFE yüzde 3,54 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 85,51'e yükseldi. Yurtiçi ÜFE ekimde yüzde 7,83 artarken, yıllık bazda yüzde 157,69 artış kaydetti.

    11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.

    YÜZDE 25 KİRA ZAMMI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Siz de mecvut kiranıza yapılacak zammı yüzde yirmi beşlik orana göre hesaplamak isterseniz; Önce var olan kira tutarınız ile 25'i çarpıp, sonrasında çıkan tutarı 100'e bölebilirsiniz. Elde ettiğiniz meblağ kira artış miktarınız olacaktır. Bu miktarı, var olan kiranız ile toplayarak zamlı kiranızı öğrenebilirsiniz.

        KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki aya ilişkin verileri duruyor. Bu nedenle kasım ayı enflasyonunun 1-2 Aralık 2022 tarihlerinde saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

        Kasım ayı enflasyonunun duyurulmasının ardından kira artış oranı da netleşecek. Enflasyon verisi aynı zamanda emekli ve memur zam oranı için aralık ayı öncesi son tabloyu gösterecek.
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        Haberler Ekonomi 2022 Aralık ayı kira zammı kaç TL olacak? Aralık ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İş yeri, dükkan kirası hesaplama!
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