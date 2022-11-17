SASA düştü mü, neden düştü? 17 Kasım SASA hisse yorumları ve grafiği | HEKTS, SASA ve SMRTG fiyatı...

POPÜLER HİSSELER BUGÜN DÜŞÜŞTE!

Oyak Gıda ve Tarım Holding HEKTS hisse satışı hakkında bilgi verdi.

Yapılan açıklamada bir önceki gün Hektaş Ticaret T.A.Ş. payları ile ilgili olarak 50,40 - 51,25 TL fiyat aralığından 33.166.378 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

Satışı yapılan 33.166.378 TL nominal tutarlı paylar, 2.530.000.000 TL nominal tutarlı sermayenin %1,31'ine denk geliyor. Bu satışla birlikte şirketin %1,39 olan payı %0,08'e düşmüş oldu.

Diğer yandan şirketin bağlı olduğu Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun, Hektaş Ticaret T.A.Ş.'de doğrudan payı, %58,82 olarak kalırken dolaylı payı, %60,21'den %58,90'a düşmüş oldu.

Borsa İstanbul açılışında bugün sert satışlar geldi. Günün ilk saatinde endeks %5'i bulan düşüşle 4.446 puana kadar gerilerken birçok hisse için devre kesici uygulandı. Sert düşüşün ardından bir miktar toparlanan BIST 100 endeksi, şu an günlük değer kaybını %2'nin altına çekti ve 4.580 puanda bulunuyor.

HEKTS, SASA VE SMRTG BUGÜN TABAN FİYATTAN İŞLEM GÖRÜYOR

HEKTS hissesi de taban fiyatına geriledi ve 46,15 TL'ye düştü. Açılış sonrası sert düşüş gören hisse için sürekli işleme ara verilip tek fiyattan emir toplanmaya başladı.

Son günlerin popüler hisselerinin de bugün taban fiyatına gerilediği görüldü. Buna göre BIST 100'de HEKTS ise birlikte SASA ve SMRTG, taban fiyatına kadar düşerek endekste en çok kaybettiren ilk 3 hisse oldu.

Diğer yandan bu hisseler dik ivmeli yükselen bir trende sahipken HEKTS, Kasım ayında %61, SASA %40 ve SMRTG %48 değer artışıyla devam ediyor.