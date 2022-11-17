Bugün çeyrek, yarım altın ne kadar? || GÜNCEL CANLI ALTIN FİYATLARI || 17 Kasım Çarşamba 18, 22 ayar bilezik kaç TL? Altın yükselişe devam edecek mi?

ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Altın fiyatlarının sürekli değişmesinden sonra Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte İslam Memiş'in altına dair yorumları;

Gram altın TL fiyatında 1060 ardından 1090 seviyeleri var. Devamında 1200 sonrasında 1400 seviyeleri var. Altın fiyatlarında sert yükselişlerin devam edeceğini ön görüyorum. Yatırımcı elindeki altını bozdurmamalı. Altın almayı ihmal etmiş yatırımcısı her düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirmesi gerekiyor. Altın alımını ihmal etmemek gerekiyor. Yatırımcı için en güvenli liman altın. Gram bazında her yıl kazandırmaya devam ediyor. Kısa vadeli al-sattan uzak durmak gerekiyor. Yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam edecek.