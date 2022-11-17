Bugün çeyrek, yarım altın ne kadar? || GÜNCEL CANLI ALTIN FİYATLARI || 17 Kasım Çarşamba 18, 22 ayar bilezik kaç TL? Altın yükselişe devam edecek mi?

Mart ayından bu yana düşüş trendi gözlenen altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü. Peki, altında yükseliş devam edecek mi? İşte detaylar...
🏅 17 KASIM 2022 ALTIN FİYATLARI
ALTIN (TL/GR)
1.055,69
1.055,91
22 AYAR BİLEZİK
964,14
973,35
Mart ayından bu yana düşüş trendi gözlenen altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü. Peki, altında yükseliş devam edecek mi? İşte detaylar...
🏅 17 KASIM 2022 ALTIN FİYATLARI
ALTIN (TL/GR)
1.055,69
1.055,91
22 AYAR BİLEZİK
964,14
973,35
REŞAT ALTINI
6.834,47
6.984,95
KULPLU REŞAT ALTINI
6.836,69
6.987,20
22 AYAR ALTIN TL/GR
962,04
1.026,29
18 AYAR ALTIN TL/GR
770,65
770,82
14 AYAR ALTIN TL/GR
583,22
696,90
KAPALİCARSİ ZİYNET 2.5
17.114,48
17.381,95
KAPALİCARSİ ZİYNET 5 Lİ
34.656,82
35.320,46
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ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?
Altın fiyatlarının sürekli değişmesinden sonra Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte İslam Memiş'in altına dair yorumları;
Gram altın TL fiyatında 1060 ardından 1090 seviyeleri var. Devamında 1200 sonrasında 1400 seviyeleri var. Altın fiyatlarında sert yükselişlerin devam edeceğini ön görüyorum. Yatırımcı elindeki altını bozdurmamalı. Altın almayı ihmal etmiş yatırımcısı her düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirmesi gerekiyor. Altın alımını ihmal etmemek gerekiyor. Yatırımcı için en güvenli liman altın. Gram bazında her yıl kazandırmaya devam ediyor. Kısa vadeli al-sattan uzak durmak gerekiyor. Yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam edecek.
UZUN VADEDE ALTIN ALINIR MI?
Klasik yatırımlar değer kaybetse bile altının değerini koruma olasılığı yüzyıllar boyunca gelen tecrübeyle sabittir. Ayrıca yine yüzyılların tecrübesiyle altın sürekli değerini korumuştur ve bu nedenle uzun vadeli yatırım için idealdir.
EN İYİ ALTIN YATIRIMI NASIL YAPILIR?
Yatırımcılar bankadan gram veya santimle altın satın alarak veya sahip oldukları fiziksel altınları şubeye götürerek altın hesabı açtırabilir. Altın hesapları mevduat hesapları gibi vadeli veya vadesiz olarak açılabilmektedir. Vadeli altın hesapları yatırımcılarına faiz kazancı da sağlamaktadır.
HANGİ ALTIN DAHA AZ DEĞER KAYBEDER?
Bozdurunca Değer Kaybetmeyen Altın Hangisi? Yatırım aracı olması için külçe altın yahut altın takı tercih edebilirsiniz. Külçe altın, daha geniş bir bütçe gerektiren ve uzun vadede nakde ihtiyaç duyulmayacak yatırım durumlarında değerlendirilen bir seçenektir.