İslam Memiş 2023 Ocak asgari ücret tahmini! Ne altın ne gümüş! Bu sefer gözler orada! Emekliye, memura, işçiye ÇİFTE PİYANGO!
Memiş milyonların beklediği ve Aralık ayında İslam Memiş bu kez asgari ücrete ilişkin tahminini açıkladı. Memiş bakın neler söyledi. Yeni asgari ücret tahminini dolar kuru üzerinden yaptığını belirten Memiş tarafından yapılan açıklamalar büyük ilgi çekti. İşte 2023 yeni asgari ücret ve konu hakkında detaylar...
24.10.2022 12:57 - Son Güncelleme: 24.10.2022 12:57
İslam Memiş'ten asgari ücret tahmini geldi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten bu kez ne altın ne dolar ne de gümüş açıklaması yaptı. İşte 2023 asgari ücret hakkında İslam Memiş açıklamaları...