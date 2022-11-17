Petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor. Piyasalardaki oynaklık sebebiyle vatandaşlar da benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor.

Rusya-Ukrayna savaşının ardından rekor kırarak 140 dolara kadar dayanan Brent petrolün varil fiyatı yeniden kritik seviye olan 100 doların altına düştü. Uluslararası petrol piyasasında yaşanan bu düşüş yurt içi piyasada akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Benzine beklenen indirim pompa fiyatlarına yansıdı.

BRENT PETROL NE KADAR OLDU?

Geçen haftayı 95 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı düşüşünü üst üste ikinci güne taşıdı. Dün kapanışını 92.86 dolardan yapan Brent petrol varil fiyatı 17 Kasım Perşembe gününe de düşüşle başladı. Bren petrol gün içinde en düşük 91,73 doları en yüksek ise 92,72 dolar seviyesini gördü. Saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,80 düşüş görülen Brent petrol varil fiyatı 92 dolar bandında işlem görüyor.