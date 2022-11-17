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    • Ekonomi
    • 17.11.2022 10:08
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    • 17.11.2022 10:23
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    Akaryakıta ikinci indirim pompaya yansıdı: Motorinden sonra benzin de düştü

    Uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarına art arda düşmeye başladı. Motorine gelen 1.54 TL’lik indirimin ardından bugün de benzin grubunda beklenen indirim pompa fiyatlarına yansıdı. İşte son indirimin ardından oluşan güncel akaryakıt fiyatları…

    takvim.com.tr
    Akaryakıta ikinci indirim pompaya yansıdı

    Petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor. Piyasalardaki oynaklık sebebiyle vatandaşlar da benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor.

    Rusya-Ukrayna savaşının ardından rekor kırarak 140 dolara kadar dayanan Brent petrolün varil fiyatı yeniden kritik seviye olan 100 doların altına düştü. Uluslararası petrol piyasasında yaşanan bu düşüş yurt içi piyasada akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Benzine beklenen indirim pompa fiyatlarına yansıdı.

    BRENT PETROL NE KADAR OLDU?
    Geçen haftayı 95 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı düşüşünü üst üste ikinci güne taşıdı. Dün kapanışını 92.86 dolardan yapan Brent petrol varil fiyatı 17 Kasım Perşembe gününe de düşüşle başladı. Bren petrol gün içinde en düşük 91,73 doları en yüksek ise 92,72 dolar seviyesini gördü. Saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,80 düşüş görülen Brent petrol varil fiyatı 92 dolar bandında işlem görüyor.

    BENZİNE DE İNDİRİM GELDİ
    15 Kasım Salı gününden itibaren motorin grubuna yansıyan 1 lira 54 kuruşluk indirimin ardından fiyatlar yeniden 25 liranın altına düşmüştü. Bu düşüşün ardından bir güzel haber de benzin için geldi. Uluslararası ürün fiyatlarındaki düşüş sonrasında benzinin litre fiyatına 17 Kasım 2022 Perşembe gününden itibaren 77 kuruş indim geldi. Son fiyat düşüşünün pompa fiyatlarına yansımasının ardından benzin litre fiyatı 22 liraya kadar düştü.

    BENZİN 22 LİRA SEVİYESİNDE
    Son indirimin ardından benzin İstanbul'da 21.92, Ankara'da 22.07, İzmir'de 22.07 liraya düştü. Bugün motorin ve otogaz fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişimi olmadı.

    17 KASIM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
    Türkiye Petrolleri'nin internet sitesinden edindiğimiz verilere göre 17 Kasım 2022 Perşembe günü oluşan güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde;

    İSTANBUL'DA BENZİN MOTORİN LPG FİYATLARI

    Motorin: 24,78
    Benzin: 21,92
    Otogaz-LPG: 10,82

    ANKARA'DA BENZİN MOTORİN LPG FİYATLARI

    Motorin: 24,89
    Benzin: 22,07 TL
    Otogaz-LPG: 10,78

    İZMİR'DE BENZİN MOTORİN LPG FİYATLARI

    Motorin: 24,93
    Benzin: 22,07 TL
    Otogaz-LPG: 10,49

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