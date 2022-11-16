Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Altın zirvede BAYRAK SALLIYOR! İslam Memiş'in tahminleri çıktı! Yeni gözdesi o oldu! "Altın gibi getirisi var" dedi! İşte 1'i 10 yapacak o yatırım...

Altın zirvede BAYRAK SALLIYOR! İslam Memiş'in tahminleri çıktı! Yeni gözdesi o oldu! "Altın gibi getirisi var" dedi! İşte 1'i 10 yapacak o yatırım...

Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen savaşın etkisiyle birlikte mart ayında güvenli liman olarak görülen altın başta olmak üzere değerli emtiaların fiyatı hızla yükselişe geçmişti. Ons altın 2 bin dolar düzeyinin üzerini gördükten sonra düşüşe geçmişti. Mart ayının sonlarından itibaren altın fiyatlarında düşüş trendi sürmüştü. İşte güncel altın fiyatları....

takvim.com.tr
16.11.2022 09:51 - Son Güncelleme: 16.11.2022 09:51
Altın zirvede BAYRAK SALLIYOR! İslam Memiş’in tahminleri çıktı! Yeni gözdesi o oldu! Altın gibi getirisi var dedi! İşte 1’i 10 yapacak o yatırım...

Altın fiyatları son zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in tüm tahminlerinin doğru çıkmasının ardından konu hakkında araştırnalar da hızlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Altın zirvede BAYRAK SALLIYOR! İslam Memiş’in tahminleri çıktı! Yeni gözdesi o oldu! Altın gibi getirisi var dedi! İşte 1’i 10 yapacak o yatırım...

16 KASIM 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ALTIN (TL/GR)
1.060,53

22 AYAR BİLEZİK
966,43

ALTIN (ONS)
1.773,18

Altın zirvede BAYRAK SALLIYOR! İslam Memiş’in tahminleri çıktı! Yeni gözdesi o oldu! Altın gibi getirisi var dedi! İşte 1’i 10 yapacak o yatırım...

ALTIN ($/KG)
56.704,00

ALTIN (EURO/KG)
58.876,00

CUMHURİYET ALTINI
6.836,00

YARIM ALTIN
3.418,00

ÇEYREK ALTIN
1.709,00

Altın zirvede BAYRAK SALLIYOR! İslam Memiş’in tahminleri çıktı! Yeni gözdesi o oldu! Altın gibi getirisi var dedi! İşte 1’i 10 yapacak o yatırım...

REŞAT ALTINI
6.868,47

KULPLU REŞAT ALTINI
6.870,69

22 AYAR ALTIN TL/GR
967,05

Altın zirvede BAYRAK SALLIYOR! İslam Memiş’in tahminleri çıktı! Yeni gözdesi o oldu! Altın gibi getirisi var dedi! İşte 1’i 10 yapacak o yatırım...

18 AYAR ALTIN TL/GR
774,19

14 AYAR ALTIN TL/GR
586,33

KAPALİCARSİ ZİYNET 2.5
17.093

KAPALİCARSİ ZİYNET 5 Lİ
34.614,67

SON DAKİKA