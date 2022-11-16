Altın zirvede BAYRAK SALLIYOR! İslam Memiş'in tahminleri çıktı! Yeni gözdesi o oldu! "Altın gibi getirisi var" dedi! İşte 1'i 10 yapacak o yatırım...
Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen savaşın etkisiyle birlikte mart ayında güvenli liman olarak görülen altın başta olmak üzere değerli emtiaların fiyatı hızla yükselişe geçmişti. Ons altın 2 bin dolar düzeyinin üzerini gördükten sonra düşüşe geçmişti. Mart ayının sonlarından itibaren altın fiyatlarında düşüş trendi sürmüştü. İşte güncel altın fiyatları....
16.11.2022 09:51 - Son Güncelleme: 16.11.2022 09:51
Altın fiyatları son zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in tüm tahminlerinin doğru çıkmasının ardından konu hakkında araştırnalar da hızlandı.