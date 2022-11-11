İsrafa karşı atık düzenlemeleri geliyor!

Dünyada üretilen tüm gıdaların üçte biri – yaklaşık 1.3 milyar ton gıda – kaybediliyor veya israf ediliyor. Bu da küresel ekonomiye her yıl 940 milyar dolara yakın bir maliyete neden oluyor. Gıda atığı bir ülke olsaydı, ABD ve Çin'den sonra en çok sera gazı salan üçüncü ülke olurdu. Ülkeler de bu atık problemine karşı yasal düzenlemelere gidiyor. Avrupa Birliği Komisyonu iki yıl önce başladığı bir düzenleme ile AB çapında gıda atığını bir seviyeye çekmeyi zorunlu hale getirecek. 2023 yılı sonuna kadar AB genelinde gıda israfını azaltmak için yasal olarak bağlayıcı hedefler önerilecek. İspanya bunlara son örnek. İspanyol hükümeti, çöpe atılan gıdayı azaltmak için evde kalan artıkları almayı, reçel yapmayı ve tarihi sona erecek ürünlere indirim yapmayı teşvik ediyor.
60 BİN EURO CEZASI VAR
Süpermarket ve mağazalardan son kullanma tarihi geçmek üzere olan ürünlerin fiyatlarını düşürmeleri ve kullanılmayacak olanları mahalle derneklerine ve gıda bankalarına bağışlamaları istenecek. İşletmeler, çöpe attıkları gıda miktarını azaltmazlarsa 60 bin euroya kadar para cezasına çarptırılabilecek. Hükümet, İspanya'nın her yıl 1 milyon tondan fazla yiyecek ve içeceği çöpe attığını tespit etmiş durumda. Bu rakam, kişi başına yaklaşık 31 kilograma ve her birey için yaklaşık 250 euro'ya eşdeğer.
DÜZENLEMELER GELİYOR
Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ve Emine Erdoğan'ın himayelerinde devam eden Sıfır Atık Projesi var. Aynı zamanda topraktan tabağa gibi projeler ile semt pazarlarındaki atıklardan kurtarılabilir olanlardan salça ve reçel gibi ürünler yapılıyor. Geri kalan atıklar ise kompost yapılarak çiftçiye bedava veriliyor. Sabah'ta yer alan habere göre, bu konuda Meclis'te de çalışmalar yürütülüyor. Projeyi yürüten Şef Ebru Baybara Demir, "AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı desteği ile hayata geçirdiğimiz projenin pilot uygulaması, TBMM Dilekçe Komisyonu tarafından gerçekleştirilen incelemede takdir topladı. Dilekçe komisyonunun üzerine çalıştığı konu, nüfusu 100 binin üzerinde olan her ilçede bu projenin belediyeler tarafından uygulanabilir hale gelmesi" dedi.