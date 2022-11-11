İsrafa karşı atık düzenlemeleri geliyor!



İTALYA

İtalya'da 2016'dan beri perakendecilerin gıda atıklarını gıda bankalarına ve hayır kurumlarına bağışlamasına olanak tanıyan bir yasa var. Kanun, işletmelerin son kullanma tarihi geçen gıda bağışlarını yapmalarını, bağışlanan gıda miktarıyla orantılı olarak vergi teşvikleri almalarını sağlıyor.

SİNGAPUR

Singapur, büyük alışveriş merkezlerini ve otelleri organik gıda atıklarını diğer tüm atık türlerinden ayırmaya zorlayan bir yasa çıkardı. Atık yönetimi hizmetleri, gıda atıklarını ayırarak, atıkları daha verimli bir şekilde kompost veya hayvan yemine dönüştürüyor.

ÇİN

Çin, 2021'de çıkan bir yasayla devasa gıda israfı sorununun üstesinden gelmeye çalışıyor. Yasa, aşırı yemek yenen videoların paylaşılmasını yasakladı. Gıda işletmeleri, müşterilere gıda israfına karşı dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatmaya ve aktif olarak caydırmaya teşvik ediliyor. Yanıltıcı davranışlarda bulunan restoranlar bir uyarı alırken, ciddi ihlaller 10 bin yuan'a kadar cezalandırılıyor.

G.KORE

Güney Kore, son yıllarda gıda israfını önemli ölçüde azaltmayı başardı. İlk adım 2013'te, hükümetin Seul sakinlerine ne kadar yiyecek atığı yarattıklarına bağlı olarak geri dönüşüm için ödeme yapmasıyla başladı. Politika başarılı oldu ve yayıldı.