4 milyon haneye dev destek! Bakan Nebati yeni hedefi duyurdu: İşte yol haritası

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 9 Kasım itibarıyla 2.3 milyon mudinin yaklaşık 1.5 trilyon TL'lik tasarrufunun kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında değerlendirildiğini, 91.6 milyar TL destek ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2023 yılı bütçesinin sunumunu yapan Nebati, hanelerde kullanılan doğal gazda yüzde 80, elektrikte ise birinci kademede yaklaşık yüzde 50 sübvansiyon sağladıklarını anımsattı. Nebati, "2.1 milyon haneye 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketim desteği sağlıyoruz. Hedefimiz bu desteğin 4 milyon haneye çıkarılması. Bu kapsamda, 2023 yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna 4.8 milyar lira tutarında kaynak ayrılması planlandı" dedi.
VATANDAŞI EZDİRMEYİZ
Nebati şöyle devam etti: "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşlarımızın karşılaştığı sıkıntıların farkındayız. Alım güçlerinde gerçekleşen kaybın önüne geçmek için hükümet olarak üzerimize düşen hiçbir sorumluluktan kaçmıyoruz. Vatandaşlarımızı, çalışanlarımızı, emeklilerimizi, esnaf ve çiftçilerimizi enflasyona karşı ezdirmemek için gelir ve harcama politikalarını etkin bir şekilde kullanıyoruz."
Kredilerin tüketim yerine üretken alanlara yönlendirilmesinin önemine dikkat çeken Nebati, "2022'de yaklaşık 7 bin ticari işletmemize 54 bin kredi işlemi ile 71 milyar TL kredi ve 61 milyar TL'lik kefalet kullandırdık. İhracatçılara ve turizm sektörüne uygun faizli, uzun vadeli toplam 150 milyar TL'lik kredi imkânı sunduk. KOBİ kredisi kullanan müşteri sayısı eylül itibarıyla 4.3 milyonu geçmiştir" dedi.
Nebati, gazetecilerin sorusu üzerine de otomobillerde ÖTV indirimi konusunda bir çalışma olmadığını, matrah artırımı konusunda çalıştıklarını söyledi. Matrah artırımı ile yüzde 80'nin altında ÖTV dilimindeki otomobillerin vergisi daha düşük hale gelebilecek.