Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 10.11.2022 12:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.11.2022 12:50
    ABONE OL

    Son dakika: EYT hakkında flaş açıklama! Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu

    Son dakika haberleri... Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT hakkında flaş bir gelişme yaşandı. EYT'nin 15 Ocak 2023 itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanıyor. Kimler EYT'li olabilecek? EYT için sigorta dökümündeki harflerin ne önemi var? İlk maaşlar ne zaman alınacak? Aylıklar nasıl hesaplanacak? Prim eksiği varsa ne yapılacak? İşte detaylar...

    Çığıl Ön Yener
    takvim.com.tr
    EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu

    Son dakika haberleri... Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT hakkında flaş bir gelişme yaşandı. EYT'nin 15 Ocak 2023 itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanıyor.

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "EYT'nin 15 Ocak'ta yürürlüğe girmesi için hazırlık yapılıyor" dedi.

    İLK MAAŞ NE ZAMAN?

    Emekli aylıklarının bağlanma süreci bağlı olunan kuruma göre farklılık gösteriyor. Mevzuata göre; SSK'lıların ve Bağ-Kur'luların aylığa hak kazanma şartlarını yerine getirmeleri halinde aylıkları, yazılı istek tarihini takip eden ay başından itibaren başlıyor. Düzenleme 15 Ocak'ta yürürlüğe girerse, yasa kapsamında emeklilik hakkı kazananlar, dilekçelerini Ocak ayının sonuna kadar verebilecek, Şubat ayında da ilk aylıklarını ceplerine koyabilecek.

    ŞARTLAR DOLMAMIŞSA NE OLACAK?

    EYT düzenlemesiyle emeklilik şartlarını sağlayanlar düzenleme uygulamaya girer girmez başvurabilirken, diğer kişiler ise sağladıklarında başvurularını yapabilecek. Başvuruların nasıl yapılacağı hakkında açıklama yapılacak. Ancak mevcut uygulamada e-Devlet'ten de, SGK birimlerine bizzat gidilerek de emekli aylığı başvurusu yapılabiliyor.

        AYLIKLAR NASIL HESAPLANACAK?

        EYT'lilerin maaş hesapları, diğer emekli aylığı bağlananlar gibi, üç dönem üzerinden yapılacak. Buna göre; 2000 yılı öncesi, 2000-2008 yılları arası ve 2008'in 10'uncu ayından sonraki dönem olmak üzere 3 ayrı hesaplama söz konusu olacak. 3 ayrı hesap yapılıp birleştirilecek. Yani emekli maaşı hesaplanırken tüm kazançlar dikkate alınacak.

        OCAK ZAMMI YANSITILIR MI?
        Emekliler her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zam alıyor. Bu artıştan yeni emekliler de yararlanıyor. Ocak'tan itibaren başvuracak EYT'lilerin aylıkları hesaplanırken Ocak artışı da dikkate alınacak.

        NASIL YARARLANILACAK?
        Kimlerin ne zaman emekli olacağı çıkarılacak yasayla belirlenecek. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olup prim ve yıl şartını tamamlayanlara yasayla emeklilik yolunun açılması bekleniyor. SSK'lılar için Eylül 1999 öncesindeki şartlara göre 5 bin prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yılı tamamlamak gerekiyor. 1999 yılında yasada getirilen şartlara göre de istenen prim gün sayısı işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 arasında bulunuyor. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'da ise kadınlarda 20 tam yıl (7200 gün), erkeklerde 25 tam yıl (9000 gün) hizmeti tamamlamak gerekiyor. Yaş şartı kaldırılıp emeklilik için sadece prim ve yılı tamamlamak yeterli sayılırsa, söz konusu şartları sağlayanlar emekli olabilecek. Bu 2 kriteri sağlayamayanlar, şartları sağladıklarında emekli aylığına kavuşacak.

            2024'TE HERKES İÇİN TAMAM

            EYT'li kadınların tamamı 20 yıllık süreyi doldurmuş durumda. Erkekler için 25 yıllık süre ise 2022'ye göre 1997 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar için tamamlanmış durumda. EYT'li erkeklerin tamamı 8 Eylül 2024 tarihinde 25 yıllık sigortalılık süresini dolduracak. Bu tarihten sonraya ise sadece hâlâ prim günü eksik olanlar kalacak.

            PRİM EKSİĞİ VARSA NE YAPILACAK?

            Yıl şartını tamamlayıp prim günü eksiği olanlar eğer şartları sağlıyorsa borçlanma da yapabilecek. Borçlanma imkanı sadece askerlik ve doğumlarla sınırlı değil. Doktora veya uzmanlık öğrenim dönemi, avukatlık stajı, yurt dışındaki görev, grev ve lokavtta geçen süreler de borçlanılabiliyor. Gurbetçiler de yurt dışı borçlanması yapabiliyor. Ancak borçlanma tutarları yeni yılla birlikte asgari ücret artışı oranında artacak. Bu nedenle borçlanmayı bu yıl bitmeden yapanlar avantajlı olacak. Borçlanmanın gerekip gerekmediğini görmek için Aralık ayında düzenlemenin detaylarının açıklanması beklenebilir. Borçlanma yapıp ihtiyacı olmadığını anlayanlar da emekli aylığı bağlanmadan önce başvurup iade alabilir.

            Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme heyecanla beklenirken, prim konusu önem kazandı. EYT'liler için prime dayalı model beklenirken, çalışanlar primleri tamamlama telaşına girdi. Eksik primi bulunanlara emeklilik yolu olarak borçlanma gösterilirken, hizmet dökümünde S, Ş, K gibi harfler olanların dikkatli olması gerekiyor. Çünkü bu harfler emekliliği ya da sigortayı iptal ettirebiliyor...


                HANGİ HARFLER MAAŞI YAKAR?
                Sosyal Güvenlik Kurumu, yaptığı denetimler sonucu bazı kriterler çerçevesinde işyerlerini S (Sahte işyeri), Ş (Şüpheli işyeri) ve K (Kontrollü işyeri) harfleri ile kodluyor. 'Ş' harfi, işyerinin şüpheli işyeri kapsamında olduğu ve hakkında denetim/inceleme yapılacağı anlamı taşıyor. Bir işyerine 'Ş-Şüpheli' kodu konulduktan sonra, bu işyeri hakkında denetim süreci başlatılıyor. Denetim sonucuna göre sahte sigortalı bildirimi yapıldığı tespit edilirse 'Ş' kodu 'S' (sahte işyeri) olarak değiştiriliyor ve bu işyerinden yapılan sahte hizmet bildirimleri iptal ediliyor. Herhangi bir sorun olmadığı anlaşılırsa 'Ş' kodu tamamen kaldırılıyor ve bu işyerinden yapılan hizmet bildirimleri geçerli kabul ediliyor.


                Denetim sonuçlanmadan da bu işyerinden bildirilen sigortalılar, yani hizmet dökümünde 'Ş' harfi bulunanlar emeklilik talebinde bulunabiliyor, aylıkları da bağlanıyor. Ancak denetim sonucunda bildirilen hizmetlerin sahte olması nedeniyle iptal edilmesi sonucu emeklilik hakkını kaybedenlerin aylıkları kesiliyor ve yersiz ödenmiş olan aylıklar geri isteniyor.


                SONUCU TAKİP EDİN
                'Ş' harfi ile gösterilen işyerlerinden adınıza yapılan bildirimler fiili çalışmanıza dayanıyorsa, endişe edilecek bir durum yok. Eğer bu harfleri görürseniz hemen panik yapmayın. En yakın SGK'ya giderek durumu öğrenebilir, inceleme sonucunu takip edebilirsiniz.


                    KİMLER BORÇLANMA YAPABİLİR?
                    EYT'lilerin eksik primleri tamamlamasının en kolay yolu borçlanmadan geçiyor. Borçlanma imkanı sadece askerlik ve doğumlarla sınırlı değil. Doktora veya uzmanlık öğrenim dönemi, avukatlık stajı, yurt dışındaki görev, grev ve lokavtta geçen süreler de borçlanılabiliyor. Gurbetçiler de yurt dışı borçlanması yapabiliyor.

                    ŞİMDİ NE ÖDENİYOR?
                    Ancak borçlanmada en düşük tutarlar asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Bu yüzden Ocak ayını beklemeden harekete geçenlerin daha az ödeme imkanı bulunuyor. Bu yıl bitmeden doğum ya da askerlik borçlanması yapanlar günlük en az 69,02 lira ödüyor. Aylık en düşük borçlanma tutarı da 2 bin 70 lira 72 kuruş seviyesinde bulunuyor. 1 çocuk için 2 yıllık (24 ay) doğum borçlanması yapılırsa, en az 49 bin 697 lira 28 kuruş ödeniyor. Yine bu yıl bitmeden askerlik borçlanması yapanlar 540 günlük (18 ay) borçlanma için en az 37 bin 272 lira 96 kuruş veriyor. Tüm bu tutarlar, 1 Ocak'tan itibaren uygulamaya girecek yeni asgari ücretle değişecek.


                    YENİ YIL İÇİN ÖRNEK HESAP
                    Örneğin; asgari ücretin yüzde 50 artışla net 8 bin 250 lira olması halinde brüt asgari ücret 9 bin 706 lira seviyesine ulaşacak. Bir aylık borçlanma tutarı 3 bin 106 liraya ulaşırken, bin 35 liralık bir fark ortaya çıkacak. Bir çocuk borçlanmasında ödenecek fazla para 24 bin 848 lirayı, askerlik borçlanmasında ise 18 bin 636 lirayı bulacak.

                        STAJ BORÇLANMASI EMEKLİLİĞİ ÖNE ÇEKEBİLİR
                        EYT'lilerin sorununu çözebilmek için çalışmalar başlatılmış olup, yeni düzenlemenin 2022 sonunda kamuoyu ile paylaşılacağı biliniyor. Çalışma ve kamuoyu ile paylaşılan ön bilgilere göre, EYT yasası çıktığında prim ve süre açısından eksikleri olanlar bunları tamamlayarak sisteme girebilecek ve emeklilik hakkı kazanacak. Primini doldurup, sigortalılık süresini doldurmayanların beklemeleri gerekecek. Düzenleme, Eylül 1999 öncesini kapsadığı için Eylül 2024'e kadar tüm EYT'liler sigortalılık süresini doldurmuş olacak.

                        Bu süreci etkileyecek diğer hususun da çalışanların stajda geçirdikleri dönem olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Hakan Özcan, "Meslek liseleri ve üniversitelerde okuyan, 1999 yılında EYT çerçevesinde olup, çalışma hayatı öncesi staj yapanlar bulunmaktadır. Staj süresince öğrencilere kısa vadeli sigorta kollarında prim ödenmektedir. Staj döneminde, kişileri emekli eden uzun vadeli sigorta kollarında prim yatırılmadığından, staj tarihi emeklilik işlemlerinde sigorta başlangıcı sayılmamaktadır. Bu dönem borçlanılarak süreç öne çekilebilecektir" dedi.
                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                        Haydi Türkiye fidan dikmeye
                        Haberler Ekonomi Son dakika: EYT hakkında flaş açıklama! Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
                            SON DAKİKA