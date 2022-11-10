Son dakika: EYT hakkında flaş açıklama! Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu

Son dakika haberleri... Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT hakkında flaş bir gelişme yaşandı. EYT'nin 15 Ocak 2023 itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanıyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "EYT'nin 15 Ocak'ta yürürlüğe girmesi için hazırlık yapılıyor" dedi.
İLK MAAŞ NE ZAMAN?
Emekli aylıklarının bağlanma süreci bağlı olunan kuruma göre farklılık gösteriyor. Mevzuata göre; SSK'lıların ve Bağ-Kur'luların aylığa hak kazanma şartlarını yerine getirmeleri halinde aylıkları, yazılı istek tarihini takip eden ay başından itibaren başlıyor. Düzenleme 15 Ocak'ta yürürlüğe girerse, yasa kapsamında emeklilik hakkı kazananlar, dilekçelerini Ocak ayının sonuna kadar verebilecek, Şubat ayında da ilk aylıklarını ceplerine koyabilecek.
ŞARTLAR DOLMAMIŞSA NE OLACAK?
EYT düzenlemesiyle emeklilik şartlarını sağlayanlar düzenleme uygulamaya girer girmez başvurabilirken, diğer kişiler ise sağladıklarında başvurularını yapabilecek. Başvuruların nasıl yapılacağı hakkında açıklama yapılacak. Ancak mevcut uygulamada e-Devlet'ten de, SGK birimlerine bizzat gidilerek de emekli aylığı başvurusu yapılabiliyor.