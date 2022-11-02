Son dakika: Turizmde hedef büyüdü! Bakan Nebati: 44 milyar dolar gelir hedefliyoruz

Son dakika haberi... MÜSİAD EXPO 2022 Açılış Töreni'ne katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Turizm tahminlerimizi yukarı yönlü revize ediyoruz. 2022'de turizmde 44 milyar dolar gelir hedefliyoruz" dedi.

RESESYON RİSKLERİ ARTIYOR

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

İnanıyorum ki Türkiye Yüzyılı ideallerimize bu ideallerin gerçekleştirilmesinde inançla çalışarak tek tek ulaşacağız.Küresel ekonomi zorlu dönemeçten geçiyor. Rusya, Ukrayna gerilimi, finansal koşulların sıkışması, resesyon riskinin artması uluslararası kuruluşların büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize ettiğini görüyoruz.

Birçok ülkede son 40 yılın en yüksek enflasyon oranları kaydediliyor. Böylesi bir ortamda önde gelen merkez bankalarının sıkı para politikalarını uygulamalarını ortaya koymuş olmaları resesyon risklerini artırıyor.

TEHDİTLERİ FIRSATA ÇEVİRİYORUZ

Tahıl koridoru küresel gıdada baskıları hafifletmişken, geçtiğimiz günlerde yaşanan gelişmeyle anlaşmanın askıya alınması, fiyat artışlarını da beraberinde getiriyor. Küresel sıkıntılara rağmen tehditleri fırsatlara çevirerek başarıyla ilerlemeye devam ediyoruz.

YÜZDE 7,5'LİK BÜYÜME SAĞLADIK

Attığımız adımlarla güçlü, dengeli, istikrarlı büyüme trendimiz 2022 yılının ilk yarısında da devam ederek yüzde 7,5'lik büyüme sağladı. Büyümemizin sağlıklı temel üzerine inşa edildiğini açıkça ortaya koymaktadır. Yatırım, istihdam üretim ve ihracat odaklı büyüme politikamızı başarıyla uygulamaya devam ediyoruz.

2022 yılı Ağustos ayı itibarıyla toplam istihdamımız. Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olan 31 milyona yükselttik. Son 22 aylık ihracat rekorlarını devam ettiriyoruz. Toplam ihracatımız 252,6 milyar dolarla tarihi yüksek seviyelere ulaşmıştır.

41,2 MİLYAR DOLAR CARİ FAZLA

Salgının etkilerinin bitmediği, küresel ekonomideki zorluklar ve savaşa rağmen Türkiye'deki potansiyeli görün. 35 milyar dolarlık hedef 44 milyar dolara revize ediliyor. Rusya-Ukrayna savaşı etkisiyle başta enerji olmak üzere küresel Emtia fiyatlarının yükselmesi nedeniyle cari işlemler dengesinde bozulma kaydedilmiştir. Yıllık cari açığımız 40,9 milyar dolar olmuştur. Enerji ve altın hariç değerlendirildiğinde yıllık 41,2 milyar dolar fazla vermektedir.

KARADENİZ GAZI ELİMİZİ GÜÇLENDİRECEK

Türkiye 2020 yılında 28 milyar dolar net enerji ithalatçısı. Geçen yıl 51 milyar dolar net ithalat,bu yıl 100 milyar doların üzerine giden enerji ithalatımız var. Dış ticaret açığımız büyüyor. Cari işlemler açığı geçen yılki fiyatlarla olmuş olsa dahi sıfırlanıyor. Dünya normalleştiğinde bunun etkilerinin kısıtlı olacağını göreceğiz. Cari işlemleri kalıcı olarak iyileştirmek öncelikli hedeflerimizdir. Karadeniz gazının devreye alınması elimizi mutlak surette güçlendirecektir.

KKM KATKISIYLA LİRADA OYNAKLIK AZALDI

Yüksek enflasyonun sebep olduğu sorunların farkındayız. Enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamak için adımlar atmaya devam ediyoruz. Enflasyonu tek haneye düşürene kadar mücadelemiz devam edecek, bunda kararlıyız. Küresel fiyatlarla yaşanacak normalleşmenin olumlu katkısıyla ülkemizdeki enflasyon belasından kalıcı olarak kurtulacağız. Ücret artışlarını enflasyon üzerinde gerçekleştiriyoruz. Küresel sıkıntılara rağmen tehditleri fırsata çevireceğiz.

Türkiye Yüzyılı ile ideallerimize ulaşacağız. AK Parti iktidarı olarak dün olduğu gibi bugün de iş dünyamızın önünü açmak gayretindeyiz. KKM katkısıyla liradaki oynaklık azalmıştır. Yatırım ortamı rekabetçi teşviklerle sağlanıyor.

TÜRKİYE EKONOMİ MODELİNE İLGİ VAR

Türkiye ekonomi modeline ilgi var. İş dünyasının dünyadaki bağlantıları umut verici. Gerek kredilerdeki ulaşım, gerek kredilerdeki sürenin kısa olması, bunlar gelip geçici, yeni bir model, yeni bir iş anlayışı ve selektif kredi politikamız önümüzdeki süreci çok daha kolay bir şekilde geçireceğimizin yol haritasını ortaya koyuyor.