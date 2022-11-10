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    • Ekonomi
    • 10.11.2022 10:46
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    • 10.11.2022 10:46
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    Bitcoin neden düşüyor son dakika? Binance açıkladı! 10 Kasım 2022 Bitcoin fiyatı! FTX nedir? FTX borsası BATTI MI, neden çöktü?

    Kripto para borsası Binance, FTX’i satın almaktan vazgeçti Bitcoin çakıldı. İnternet arama motorlarında '10 Kasım 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin fiyatı ve Bitcoin neden düşüyor son dakika? FTX nedir? FTX battı mı, neden çöktü?' soruları sıklıkla araştırılmaya başlandı. An itibariyle Kripto paralarda kaos yaşanıyor. Piyasanın karışmasına neden olan durumla ilgili Binance'den açıklama geldi. Anlaşmadan çekilmesiyle ilgili, ''işler bizi kontrolümüzün veya yardım kabiliyetimiz ötesinde" dedi. İşte detaylar...

    Bitcoin neden düşüyor son dakika? Binance açıkladı! 10 Kasım 2022 Bitcoin fiyatı! FTX nedir? FTX borsası BATTI MI, neden çöktü?

    Bitcoin çakıldıkça çakılıyor! Dünyanın en büyük kripto borsası Binance'nin hamlesi kripto para dünyasını alt üst etti. Daha önce işlem hacmi bakımından en büyük üçüncü kripto borsası olan FTX'i satın alacağını söyleyen Binance daha sonra anlaşmadan çekildiğini duyurdu. Ardından Bitcoin düşmeye başladı. Yatırımcılar Bitcoin neden düşüyor son dakika? Binance açıkladı! 10 Kasım 2022 Bitcoin fiyatı! FTX nedir? FTX borsası BATTI MI, neden çöktü? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

    10 KASIM BİTCOİN FİYATI NE KADAR?

    Bitcoin yüzde 11 civarında düşüşle 10 Kasım 2022 itibariyle 16 bin 630 dolar seviyesinde işlem görüyor.

    BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

    Binance'in Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Changpeng Zhao, salı günü FTX'i satın almayı planladıklarını açıklamıştı.

    Zhao, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, FTX'in Binance'ten yardım istediğini belirtmişti. FTX'in likidite sorunu yaşadığına işaret eden Zhao,

    "Kullanıcıları korumak adına, FTX.com'u tamamen satın almak ve likidite sorununu gidermeye yardımcı olmak amacıyla bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzaladık" ifadesini kullanmıştı.

    Son dakika... Binance, likidite krizi içine giren rakibi FTX'i kurtarmak için yaptığı bağlayıcı olmayan anlaşmadan geri çekildi.

    Binance yaptığı açıklamada, şirketin finansal durumunun gözden geçirilmesinin ardından FTX ile yapılmış olunan bağlayıcı olmayan anlaşmanın ilerletilmemesine karar verildiğini duyurdu.

    ''UMUDUMUZ FTX MÜŞTERİLERİNİN LİKİDİTE SAĞLAMALARI İÇİN DESTEKLENMESİYDİ''

    Açıklamada, "Başlangıçta, umudumuz FTX'in müşterilerinin likidite sağlamaları için desteklenmesiydi, ancak işler bizi kontrolümüzün veya yardım kabiliyetimiz ötesinde" denildi.

    FTX 3 günde 6 milyar Dolar sermaye çıkışı yaşanmasının ardından likidite krizi içine girmişti.

        FTX KRİZİ

        Haftasonunda Binance patronu CZ'nin elindeki tüm FTX varlıklarını çıkaracağını açıklaması bomba etkisi yarattı. BUSD ve FTT olarak elinde varlık bulunduran Binance, 560 milyon dolara denk gelen 23 milyon FTT tokeni satış için borsaya çekti.

        Kaynaklar FTX patronu Sam Bankman Fried'in ABD'de Binance aleyhine bazı regülasyonlar için girişimlerde bulunması ve ortağı olduğu Alameda Research yatırım firmasının finansal sıkıntıları nedeniyle CZ'nin tavır aldığını iddia ediyor.

        FTT token bu haberle yüzde 14 civarında bir düşüş sergiledi. Asıl korkulan ise Alameda'nın FTT tokeni korumak amacıyla elindeki diğer kripto paraları satması. Piyasadaki pek çok küçük veya büyük projede Alameda'nın yatırımı mevcut. Yaklaşık 8 milyar dolarlık varlık bulunduran Alameda'nın olası satışı piyasayı sallar ki bu gelişmelerle 21500$ seviyesine kadar dokunan Bitcoin gece saatlerinde 20800$ seviyesine kadar çekildi.
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        Haberler Ekonomi Bitcoin neden düşüyor son dakika? Binance açıkladı! 10 Kasım 2022 Bitcoin fiyatı! FTX nedir? FTX borsası BATTI MI, neden çöktü?
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