Bitcoin neden düşüyor son dakika? Binance açıkladı! 10 Kasım 2022 Bitcoin fiyatı! FTX nedir? FTX borsası BATTI MI, neden çöktü?

FTX KRİZİ

Haftasonunda Binance patronu CZ'nin elindeki tüm FTX varlıklarını çıkaracağını açıklaması bomba etkisi yarattı. BUSD ve FTT olarak elinde varlık bulunduran Binance, 560 milyon dolara denk gelen 23 milyon FTT tokeni satış için borsaya çekti.

Kaynaklar FTX patronu Sam Bankman Fried'in ABD'de Binance aleyhine bazı regülasyonlar için girişimlerde bulunması ve ortağı olduğu Alameda Research yatırım firmasının finansal sıkıntıları nedeniyle CZ'nin tavır aldığını iddia ediyor.

FTT token bu haberle yüzde 14 civarında bir düşüş sergiledi. Asıl korkulan ise Alameda'nın FTT tokeni korumak amacıyla elindeki diğer kripto paraları satması. Piyasadaki pek çok küçük veya büyük projede Alameda'nın yatırımı mevcut. Yaklaşık 8 milyar dolarlık varlık bulunduran Alameda'nın olası satışı piyasayı sallar ki bu gelişmelerle 21500$ seviyesine kadar dokunan Bitcoin gece saatlerinde 20800$ seviyesine kadar çekildi.