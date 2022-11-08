Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ticari krediler açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında, büyümemizi sürdürülebilir kılmak ve istihdam artışımızı desteklemek hedefiyle üretimi artırmaya yönelik, anti-enflasyonist kredi politikalarını uygulamaya devam ediyoruz.
Bu kapsamda, işletmelerimizin enflasyonun oldukça altında, düşük maliyetle ticari kredilere ulaşmalarını sağlıyoruz. Nitekim, Temmuz sonunda ticari kredi faizleri yüzde 30 civarındayken, şimdi yüzde 18'lere gerilemiştir.