TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu cinlik peşinde! 'Enflasyon muhasebesi' çıkışıyla neyi amaçladı?

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu geçen yıl ertelenmesi için destek verdiği enflasyon muhasebesine yönelik 'Firmalarımız için zorunlu hale geldi. Gerekli adımları bekliyoruz' şeklinde bir açıklama yaptı.
ÖNCE ERTELENMESİ İÇİN DESTEK VERDİ
Geçtiğimiz yıl döviz kurları üzerinden hükümeti hedef alan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Garip garip açıklamalar yapıyor.' şeklinde eleştirilen Rifat Hisarcıklıoğlu enflasyon muhasebesinin de ertelenmesini içeren 7352 Sayılı Kanun'a destek vermesine rağmen sosyal medya hesabından ikiyüzlü tutum içeren bir paylaşımda bulundu.
ŞİMDİ 'GEREKLİ' DEDİ
Hisarciklıoğlu, "Enflasyon muhasebesi firmalarımız için zorunlu bir ihtiyaç haline geldi. İş dünyası olarak bu konuda gerekli adımların atılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Sabah Yazarı Dilek Güngör, "Kayserili Cinliği" başlığıyla kaleme aldığı yazıda Hisarcıklıoğlu'nun bu tavrının altında yatan sebebe ilişkin önemli tespitler yaptı.
Güngör, "Şimdi sene sonu yaklaşıyor ya, cinlik peşindeler... Bir tarafta asgari ücret görüşmeleri başlıyor. 7-8-10 bin rakamları konuşuluyor.
Diğer tarafta asgari ücret artışından sonra diğer çalışanların maaş zamları gündeme gelecek. Üstelik, devlete ödeyecekleri vergi zamanı da yaklaşıyor. Martta Gelir Vergisi Beyannamesi, nisanda Kurumlar Vergisi Beyannamesi var. Tabii, tutuştular..." ifadelerini kullandı.
Güngör'ün yazısı şu şekilde;
Yahu bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu...
Siz değilmiydiniz, geçen yıl sonunda enflasyon muhasebesinin şartları oluşmuşken erteletmek isteyen...
Hatırlayın, Aralık 2021'de TÜRMOB, TOBB, TÜSİAD ne yaptı?
Enflasyon muhasebesinin de ertelenmesini içeren 7352 Sayılı Kanun'a destek verdi. Uygulama, 1.1.2024'te başlayacak.
Peki ya şimdi?