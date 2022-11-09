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    • Ekonomi
    • 09.11.2022 10:42
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    • 09.11.2022 10:42
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    Son dakika: Bakan Dönmez Cezayir Yatırım Konferansı'na katılacak

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cezayir'de düzenlenecek 'Cezayir Yatırım Konferansı'na katılacak. Dönmez, Türkiye ve Cezayir arasındaki iş birliği fırsatlarına değineceği konuşmasında, gelecek yılın başında Türkiye'de gerçekleştirilecek Uluslararası Gaz Konferansı'na Cezayir'i de davet edecek.

    Bakan Dönmez Cezayir Yatırım Konferansı’na katılacak

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, enerji ile ilgili son aylarda ziyaretler gerçekleştiren Bakan Fatih Dönmez, en son Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ziyaretinin ardından bugün Cezayir'e gidecek.

    Bakan Dönmez, bugün gerçekleştirilecek Cezayir Yatırım Konferansı'na konuşmacı olarak katılacak. Dönmez, Türkiye ve Cezayir arasındaki iş birliği fırsatlarına değineceği konuşmasında, gelecek yılın başında Türkiye'de gerçekleştirilecek Uluslararası Gaz Konferansı'na Cezayir'i de davet edecek.

    Bakan Dönmez, Cezayir'deki Türk iş insanlarıyla bir araya gelecek. Burada iş dünyasının taleplerini dinleyecek olan Dönmez, sonra da Cezayirli mevkidaşı Muhammed Arkab ile hem heyetler arası hem de baş başa görüşme gerçekleştirecek. Dönmez'in 10 Kasım'da Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile de görüşmesi öngörülüyor.

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