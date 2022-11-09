EYT ve asgari ücret masada! Bakan Vedat Bilgin TİSK yöneticileriyle görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

TİSK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol başkanlığında İstanbul'da yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'in konuk olduğu toplantıya, TİSK'in ve bağlı sendikaların yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeleri ile üye sendikaların genel sekreterleri katıldı.

Toplantıda, Emeklilikte Yaşa Takılanların durumu (EYT) ve asgari ücret başta olmak üzere çalışma hayatının güncel konuları ele alındı.

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, konfederasyonun bu konulara ilişkin görüş, öneri ve beklentilerini aktarırken, Bakan Bilgin, çalışma hayatındaki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

"ARALIK AYINDA KOMİSYONU TOPLAYACAĞIM"

Öte yandan Bakan Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ''Asgari ücret benim veya herhangi birisinin açıklayacağı bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu Aralık ayında toplayacağım, orada hepsini konuşacağız'' ifadelerini kullanmıştı.

Bilgin, asgari ücret için işverene ek desteklerin verilip verilmeyeceğini de komisyonda görüşeceklerini söylemişti.

Milyonlarca kişinin gelirini doğrudan ve dolaylı yoldan etkileyen asgari ücret zammı Aralık ayının ikinci yarısında netleşecek.



Asgari ücret 2022 yılında önce yarım asrın en büyük artışı ile 4.253 TL ardından yaklaşık yüzde 30'luk Temmuz zammı ile net 5.500 TL'ye yükseldi. Başkan Erdoğan küresel düzeyde artan enflasyonun vatandaşın alım gücü üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak hükümete doğrudan talimat verdi.



Bununla beraber vatandaşın refahını artırıcı adımlar için iki Bakanlık 2023 yılında geçerli olacak kapsamlı düzenlemeler konusunda çalışma başlattı.



'REFAH KAYBINI TELAFİ EDECEĞİZ'

Başkan Erdoğan'ın asgari ücret zammı için "Daha ileri adımlar atarak telafi sözümüzü yerine getireceğiz. Yüksek enflasyon nedeniyle sabit gelirli vatandaşlarımızın yaşadığı refah kayıbı telafi etmekte kararlıyız" sözleri dikkat çekti.