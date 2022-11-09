İstanbul Ticaret Odası'nda Meslek Komitesi seçimleri! Şekib Avdagiç: 195 meclis üyesi ile açık ara kazandık

İstanbullu şirketler, Türkiye'nin en büyük odası olan İTO'da kendilerini 4 yıl boyunca temsil edecek meslek komitesi ve meclis üyelerini seçmek için bugün saat 08.00'den itibaren Yeşilköy'deki İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) sandık başına gitti.

İTO Başkanı Avdagiç, 700 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük odası olan İTO'da 15 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi bugün gerçekleştirilen organ seçimleri hakkında açıklama yaptı.