Asgari ücretliye zam formülü! Yeni ücret ne kadar olabilir? Kimlere, nasıl yansıyacak?



SÖZLEŞMELİ MESAİSİ

Bu arada Bakan Bilgin, sözleşmeli personele kadro çalışmalarına da değindi. Bu konuda kamu kuruluşlarıyla görüştüklerini söyleyen Bakan Bilgin, "Kamu kuruluşları ile görüşmelerimiz devam ediyor, görüştüğümüz bir iki konu daha var. Bazı kamu kuruluşlarının talepleri var. Onları ele alıp, onların durumunu inceliyoruz. Sözleşmeliler kapsamında biliyorsunuz 500 bin civarında kişi yer almaktadır" ifadelerini kullandı.