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    Asgari ücretliye zam formülü! Yeni ücret ne kadar olabilir? Kimlere, nasıl yansıyacak?

    Milyonlarca asgari ücretlinin zam oranı Aralık ayında belirlenecek. Yeni ücretin 7 bin 500 lirayı aşması beklenirken, yüzde 40 zam 7 bin 700, yüzde 50 artış 8 bin 250 liraya yükseltecek…

    Çığıl Ön Yener
    Asgari ücretliye zam formülü

    Milyonlarca çalışanın maaşı yeni yılla birlikte artıyor. Maaşı artacak kesimlerin başında yaklaşık 7 milyon asgari ücretli geliyor. Bu yıl 2 kez zam yapılan asgari ücrette yeni artış için hazırlıklar başladı. Komisyon çalışmaları ise Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Aynı ay içerisinde de yeni ücret tespit edilecek, 1 Ocak'tan itibaren de yürürlüğe konulacak.



    BİLGİN: KOMİSYON TOPLANACAK
    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret ile ilgili sorular üzerine, "Asgari ücret benim veya herhangi birisinin açıklayacağı bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu Aralık ayında toplayacağım, orada hepsini konuşacağız" açıklamasında bulundu. Asgari ücrete yapılacak artış merakla beklenirken, artışta enflasyonun dikkate alınması ve refah payı eklenmesi bekleniyor.



    NASIL YANSIYACAK?
    Asgari ücrete enflasyonun nasıl yansıtılacağı ve refah payının ne kadar olacağı merak ediliyor. Yıllık enflasyon bu yılın başında yürürlüğe giren net 4 bin 253 liralık asgari ürete yansıtılabileceği gibi, Temmuz'daki 5 bin 500 liralık tutara da eklenebileceği değerlendiriliyor. Artışta diğer formül ise yıllık enflasyona tamamlama şeklinde olabilecek. Temmuz'da asgari ücrete yüzde 30 ara zam yapılmıştı. Bu zam yıllık enflasyona tamamlanabilecek. Üzerine de refah payı eklenerek yeni asgari ücret belirlenebilecek.



        Tahminler asgari ücretin 7 bin 500 liranın üzerinde olacağını gösteriyor. Örneğin; halen net 5 bin 500 lira olan net asgari ücret yüzde 40 artış yapılması halinde 7 bin 700, yüzde 50 artış olursa 8 bin 250, yüzde 60 zam uygulanırsa 8 bin 800, yüzde 65 artış yapılırsa 9 bin 75 lirayı bulabilecek.



        ETKİSİ GENİŞ
        Belirlenecek yeni tutar sadece asgari ücretlilerin maaşını artırmayacak. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak asgari ücretin etkisi geniş olacak. İşsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlar yükselirken, asgari ücretle çalışanların kıdem ve ihbar tazminatı, hastalandığında aldığı rapor parası artacak. Doğum yapan annelere izin sırasında verilen iş göremezlik ödeneğinde en düşük tutar yükselecek. İŞKUR'un yarı zamanlı çalışan annelere yapacağı ödeme de asgari ücret zammıyla artacak. Sosyal yardımlardan yararlanmak kolaylaşırken, sigorta, Genel Sağlık Sigortası primleri yükselecek. Borçlanmada en düşük ve en yüksek tutarlar da değişecek. Bu yüzden borçlanma planlayanların bu yıl bitmeden başvurması avantajına olacak.


        SÖZLEŞMELİ MESAİSİ
        Bu arada Bakan Bilgin, sözleşmeli personele kadro çalışmalarına da değindi. Bu konuda kamu kuruluşlarıyla görüştüklerini söyleyen Bakan Bilgin, "Kamu kuruluşları ile görüşmelerimiz devam ediyor, görüştüğümüz bir iki konu daha var. Bazı kamu kuruluşlarının talepleri var. Onları ele alıp, onların durumunu inceliyoruz. Sözleşmeliler kapsamında biliyorsunuz 500 bin civarında kişi yer almaktadır" ifadelerini kullandı.
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            Haberler Ekonomi Asgari ücretliye zam formülü! Yeni ücret ne kadar olabilir? Kimlere, nasıl yansıyacak?
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