Asgari ücretliye zam formülü! Yeni ücret ne kadar olabilir? Kimlere, nasıl yansıyacak?

Milyonlarca çalışanın maaşı yeni yılla birlikte artıyor. Maaşı artacak kesimlerin başında yaklaşık 7 milyon asgari ücretli geliyor. Bu yıl 2 kez zam yapılan asgari ücrette yeni artış için hazırlıklar başladı. Komisyon çalışmaları ise Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Aynı ay içerisinde de yeni ücret tespit edilecek, 1 Ocak'tan itibaren de yürürlüğe konulacak.
BİLGİN: KOMİSYON TOPLANACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret ile ilgili sorular üzerine, "Asgari ücret benim veya herhangi birisinin açıklayacağı bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu Aralık ayında toplayacağım, orada hepsini konuşacağız" açıklamasında bulundu. Asgari ücrete yapılacak artış merakla beklenirken, artışta enflasyonun dikkate alınması ve refah payı eklenmesi bekleniyor.
NASIL YANSIYACAK?
Asgari ücrete enflasyonun nasıl yansıtılacağı ve refah payının ne kadar olacağı merak ediliyor. Yıllık enflasyon bu yılın başında yürürlüğe giren net 4 bin 253 liralık asgari ürete yansıtılabileceği gibi, Temmuz'daki 5 bin 500 liralık tutara da eklenebileceği değerlendiriliyor. Artışta diğer formül ise yıllık enflasyona tamamlama şeklinde olabilecek. Temmuz'da asgari ücrete yüzde 30 ara zam yapılmıştı. Bu zam yıllık enflasyona tamamlanabilecek. Üzerine de refah payı eklenerek yeni asgari ücret belirlenebilecek.