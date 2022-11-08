SON DAKİKA: Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret, EYT ve sözleşmeliye kadro açıklaması! 2023 Asgari ücret ne kadar olacak?
Bir basın mensubunun asgari ücretle ilgili sorusunu da yanıtlayan Bilgin "Asgari ücret benim veya herhangi birisinin açıklayacağı bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonunu aralık ayında toplayacağım, orada hepsini konuşacağız. Bunların hepsi komisyonda konuşulacak konulardır" dedi. Peki 2023 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücretle birlikte hangi ödemeler yükselecek? İşte detaylar...
Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin gazetecilerin sorularını yanıtladı.
SÖZLEŞMELİLERE KADRO
Çalışma hayatındaki konularla ilgili konuşan Bakan Bilgin, sözleşmelilere kadro konusunda "Kamu kuruluşları ile görüşmelerimiz devam ediyor, görüştüğümüz bir iki konu daha var. Bazı kamu kuruluşlarının talepleri var. Onları ele alıp, onların durumunu inceliyoruz. Sözleşmeliler kapsamında biliyorsunuz 500 bin civarında kişi yer almaktadır" dedi.
BAKAN VEDAT BİLGİN'DEN SÖZLEŞMELİLERE KADRO AÇIKLAMASI
ASGARİ ÜCRET
Bir basın mensubunun asgari ücretle ilgili sorusunu da yanıtlayan Bilgin "Asgari ücret benim veya herhangi birisinin açıklayacağı bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonunu aralık ayında toplayacağım, orada hepsini konuşacağız. Bunların hepsi komisyonda konuşulacak konulardır" dedi.
BAKAN VEDAT BİLGİN'DEN 2023 ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
ASGARİ ÜCRETE FARK FORMÜLÜ
Asgari ücrete enflasyonun nasıl yansıtılacağı ve refah payının ne kadar olacağı merak ediliyor. Yıllık enflasyon bu yılın başında yürürlüğe giren net 4 bin 253 liralık asgari ürete yansıtılabileceği gibi, Temmuz'daki 5 bin 500 liralık tutara da eklenebileceği değerlendiriliyor. Artışta diğer formül ise yıllık enflasyona tamamlama şeklinde olabilecek. Temmuz'da asgari ücrete yüzde 30 ara zam yapılmıştı. Bu zam yıllık enflasyona tamamlanabilecek. Üzerine de refah payı eklenerek yeni asgari ücret belirlenebilecek.