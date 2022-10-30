Finansın yol haritası Turkuvaz'da çizilecek! Bakan Nureddin Nebati de katılacak

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye'nin ekonomi kanalı A Para tarafından düzenlenen "2. Finansın Geleceği Zirvesi" yarın Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek. Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati'nin katılacağı zirvede 'Bankacılık Sektörünün Bugünü ve Yarını', 'Büyümede Bankacılığın Rolü ve Geleceği', 'Sermaye Piyasalarında Dönüşüm', 'Sermaye Piyasalarının Geleceği', 'Bankacılık Dışı Finans' konuları derinlemesine konuşulacak ve özel oturumlarda sektörün önde gelen isimleri görüşlerini paylaşacak.



A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in açılış konuşmasıyla başlayacak '2. Finansın Geleceği Zirvesi'nde SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ile Hazine ve Maliye Bakanı Nuredddin Nebati birer konuşma yapacak.