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    • Ekonomi
    • 02.11.2022 13:16
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    • 02.11.2022 13:30
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    Buzağı destekleri ne kadar oldu, kaç TL'ye yükseldi? Buzağı desteği ne zaman yatacak 2022? Yeni zamlı çiftçiye destek ödemeleri!

    Buzağı destek ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Başkan erdoğan Ak Parti Grup Toplantısı'nda çiftçilerin destek ödemelerine değindi. Erdoğan Buzağı desteği ödemelerinin yükseldiğini duyurdu. Peki, Buzağı destekleri ne kadar oldu, kaç TL'ye yükseldi? Buzağı desteği ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Buzağı destekleri ne kadar oldu, kaç TL’ye yükseldi? Buzağı desteği ne zaman yatacak 2022? Yeni zamlı çiftçiye destek ödemeleri!

    Hayvancılıkla uğraşan kişiler, uzun süredir buzağı destek ödemelerini bekliyordu. Başkan Erdoğan Ak Parti Grup Toplantısı'nda çiftçilerin destek ödemelerinden bahsetti. Peki, Buzağı destekleri ne kadar oldu, kaç TL'ye yükseldi? Buzağı desteği ne zaman yatacak 2022? Yeni zamlı çiftçiye destek ödemeleri!

    İşte yeni zamlı çiftçiye destek ödeme tutarları:

    Buzağı başına temel destek 500 TL

    Suni tohumlamadan doğan buzağılara hayvan başına ilave 200 TL

    Başkan Erdoğan'dan çiftçilere müjde... ''Destek ödemeleri...''

    Yetiştirici bölgelerinde üreticilere verilen ilave desteklerle birlikte toplam buzağı desteği hayvan başına 1.000 TL

    Besi desteği hayvan başına 500 TL

    Dişi manda/malak desteği hayvan başına 500 TL

    Anaç koyun, keçi desteği hayvan başına 50 TL

    Küçükbaşta sürü büyütme ve yenileme desteği hayvan başına 200 TL

    Sürü yöneticisi istihdam desteği 12 bin TL

    Tiftik üretim desteğini kilogram başına 70 TL

    İpek böceği desteği kutu başına 240 TL

    Yaş koza kilogram başına 160 TL.

        HAYVANCILIK DESTEKLERİ

        Buzağı/malak/manda desteği kapsamında, programlı aşıları tamamlanmış, 4 ay ve üzeri yaşta, ilkine buzağılama yaşı en fazla 960 gün veya iki buzağılama arası en fazla 600 gün olan ineklerin doğan buzağılarına buzağı başına destek 500 lira destek ödenecek. Etçi veya kombine ırk boğaların sperması ile suni tohumlamasından veya bu ırkların bakanlıkça izinli boğaları ile tabii tohumlamasından doğan buzağılara buzağı başına 600 lira destek verilecek.

        Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Van illerinde doğan buzağılara ilave 200 TL/baş ödenecek.

        BUZAĞI DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

        Buzağı destek ödemesine ilişkin tarih bilgisi verilmedi...
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        Haberler Ekonomi Buzağı destekleri ne kadar oldu, kaç TL'ye yükseldi? Buzağı desteği ne zaman yatacak 2022? Yeni zamlı çiftçiye destek ödemeleri!
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