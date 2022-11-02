Hayvancılıkla uğraşan kişiler, uzun süredir buzağı destek ödemelerini bekliyordu. Başkan Erdoğan Ak Parti Grup Toplantısı'nda çiftçilerin destek ödemelerinden bahsetti. Peki, Buzağı destekleri ne kadar oldu, kaç TL'ye yükseldi? Buzağı desteği ne zaman yatacak 2022? Yeni zamlı çiftçiye destek ödemeleri!
İşte yeni zamlı çiftçiye destek ödeme tutarları:
Buzağı başına temel destek 500 TL
Suni tohumlamadan doğan buzağılara hayvan başına ilave 200 TL
Yetiştirici bölgelerinde üreticilere verilen ilave desteklerle birlikte toplam buzağı desteği hayvan başına 1.000 TL
Besi desteği hayvan başına 500 TL
Dişi manda/malak desteği hayvan başına 500 TL
Anaç koyun, keçi desteği hayvan başına 50 TL
Küçükbaşta sürü büyütme ve yenileme desteği hayvan başına 200 TL
Sürü yöneticisi istihdam desteği 12 bin TL
Tiftik üretim desteğini kilogram başına 70 TL
İpek böceği desteği kutu başına 240 TL
Yaş koza kilogram başına 160 TL.