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    • Ekonomi
    • 03.11.2022 11:28
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    • 03.11.2022 11:29
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    Kasım promosyon ödemeleri ne kadar oldu 2022? MEB, Sağlık Bakanlığı, polis promosyonları YATTI MI, ne zaman yatacak?

    Kasım ayı promosyon ödemeleri hakkında sabah saatlerinden itibaren araştırmalar hız kazandı. Emeklilerin yanında çalışanların da promosyonlarda büyük artış meydana geldi. Peki, MEB, Sağlık Bakanlığı, polis promosyonları YATTI MI, ne zaman yatacak? Kasım promosyon ödemeleri ne kadar oldu 2022? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    MEB, Sağlık Bakanlığı, polis promosyonları YATTI MI?

    MEB, Sağlık Bakanlığı ve polis promosyonları için tarih bilgisi araştırılmaya başlandı. Kasım ayının gelmesiyle birlikte promosyon ödemeleri merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı, MEB ve EGM polis promosyonlarında büyük artış sağlandı. Peki, MEB, Sağlık Bakanlığı, polis promosyonları YATTI MI, ne zaman yatacak? Kasım promosyon ödemeleri ne kadar oldu 2022? İşte merak edilenler!

    Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapan personelin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapıldığı Vakıflar Bankası ile personel başına 3 bin TL ödenmek üzere 1 Ocak 2021'den geçerli ve üç yılı kapsayan banka promosyon anlaşması, Bakan Mahmut Özer'in talimatıyla yeniden güncellendi.

    MAAŞ PROMOSYONU 25 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ

    Vakıfbank Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucu 31 Aralık 2023 tarihinde süresi dolacak olan maaş promosyon sözleşmesi, iki yıl ilave edilerek revize edildi. Buna göre daha önce personel başına alınan 3 bin liraya ek olarak 22 bin 500 lira daha ödenerek maaş promosyonu 25 bin 500 liraya yükseltilmiş oldu.

    PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

    Vakıflar Bankası MEB şubesiyle imzalanan sözleşmeye göre banka promosyon ücretleri 16 Kasım 2022 tarihinde personelin maaş hesaplarına yatırılacak.

    Millî Eğitim Bakanlığına bağlı taşra teşkilatında görev yapan personeller ise bağlı bulundukları il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerin daha önce aldıkları karar doğrultusunda sözleşme yaptıkları bankalarla çalışmalarını yürütüyor.

        POLİS PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

        Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; polislere 36 ay için 27 bin lira promosyon ödemesi karara bağlandı. Promosyon peşin ve tek seferde 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla ödenecek.

        POLİS MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR OLDU?

        Emniyet Genel Müdürlüğü, Vakıfbank ile yapılan yeni banka maaş promosyonuna ilişkin protokole göre, tüm personele tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın 27 bin lira ödenmesinin karara bağlandığını bildirdi.

        SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ANLAŞMASI YAPILDI MI?

        Hastanelerde görev yapan sağlık personelini kapsayan Sağlık Bakanlığı Promosyon ihalesi bugün yapılacak. Ancak promosyon ödemesinin ne zaman yapılacağı henüz duyurulmadı.

        SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON GÜNCELLEMESİ

        Geçtiğimiz günlerde 85 bin kişiyi istihdam edeceğini açıklayan Sağlık Bakanlığı, farklı sektörlerde gelen promosyon haberlerinin ardından harekete geçti. İhale usulü yapılan promosyon anlaşmalarının askıya alınmasını isteyen Sağlık Bakanlığı, 81 ilin müdürlüklerine gönderilen yazıda merkezi bir promosyon düzenlemesinin yapılacağının işaretini verdi.
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        Haberler Ekonomi Kasım promosyon ödemeleri ne kadar oldu 2022? MEB, Sağlık Bakanlığı, polis promosyonları YATTI MI, ne zaman yatacak?
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