Ticaret Bakanlığı'ndan satıcı ve tüketicilere indirim uyarısı: İdari müeyyideler uygulanacak

Kasım ayındaki indirim günleri ile e-ticarette hareketlik beklenirken, Ticaret Bakanlığı tüketicilere ve satıcılara uyarılarda bulundu:
Alışveriş öncesinde satıcı hakkında kısa bir ön incelemede bulunularak, açık ad ve adres, ticari unvan, sabit telefon numarası, vergi kimlik numarası, MERSİS kaydı, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi kaydı, güven damgası akreditesi gibi ayrıntılı bilgilerinin olup olmadığı kontrol edilmeli.
Benzer mecralardan ürünün yaklaşık fiyatının araştırılmalı.
İnternet sitesinin adı, adres çubuğunda her zamanki gibi görünmüyorsa sahte veya taklit bir site olabilir.
Sosyal medyada tavsiye edilen siteler yerine gerçek adrese gidilmeli.
İnternetten alışveriş yapılacak sitenin SSL sertifikası, 3D security veya sanal kartla ödeme gibi detaylara sahip olup olmadığının kontrolü önem taşıyor.
Ödeme yapmadan önce, yasal olarak tüketiciye verilmesi gereken ön bilgiler mutlaka okunmalı ve bilgilerin doğruluğu araştırılmalı. Satıcı bilgileri, ödenecek toplam tutar ve cayma hakkına ilişkin ayrıntılar öğrenilmeli.
SOSYAL SORUMLULUK SEFERBERLİĞİ
Geçtiğimiz yıl başlatılan Cumhuriyet Seferberliği'nin kapsamını bu yıl daha da genişleten Sabancı Topluluğu, 16 şirket ve kurumunun katılımıyla 41 ilde gerçekleştirdiği 120 etkinlikte, 15 bini aşkın gönüllüsüyle yıl boyunca sahada olmaya devam edecek. Cumhuriyet'in 99'uncu yıldönümü kutlamaları kapsamında Çanakkale'de düzenlenen etkinlikte konuşan Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, "Geçen yıl Topluluğumuzun kuruluş yeri olan Adana'da başlattığımız seferberliği bu yıl ülkemizin farklı bir ucuna, Çanakkale'ye taşıdık. 7 bin gönüllümüzle 35 bin saatimizi bu seferberliğe ayırdık. Yaklaşık 15 gün boyunca, fidan diktik, çöpleri topladık, yardım kolileri hazırladı. Bu yıl 15 bini aşkın Sabancı gönüllümüzle, Türkiye'nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk seferberliğini hayata geçiriyoruz. 11 olan il sayısını 41'e yükselttik" dedi.
KİMLİK YENİLEYECEKLER DİKKAT!
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, çeşitli sebeplerden dolayı aldığı randevuya gelemeyeceklere, diğer vatandaşların mağduriyet yaşamaması için randevularını iptal ettirmesi uyarısında bulundu. Randevu saatinde nüfus müdürlüklerine gelemeyenlerin toplam randevu taleplerinin yüzde 15'ini oluşturduğuna değinilen açıklamada, şöyle denildi: "Randevularına gelemeyeceklerden ricamız, diğer vatandaşlarımızın mağdur olmaması için randevularını iptal etmeleridir. Aksi takdirde randevusuna riayet etmeyen vatandaşlarımıza ancak iki hafta sonra randevu verilebilecektir."
AİLELERE ÇOCUK DESTEĞİ BAŞLIYOR
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirdikleri çocuk desteği ödemelerini Kasım itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını söyledi. Türkiye Aile Destek Programı süresince sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan çocuklar için ilave destek sağlayacaklarını aktaran Bakan Yanık, şunları kaydetti: "1-2 çocuklu hanelere ayda 350, üç çocuklu hanelere 450, dört çocuklu hanelere 550, 5 ve üzeri sayıda çocuk bulunan hanelere 650 lira ödeme yapacağız."
BORDRO İMZALARKEN DİKKAT!
Bir lokantada garson olarak çalışan M.D., işten ayrılınca resmi tatillerde çalıştığını belirterek; fazla mesai alacaklarının tahsilini istedi. Mahkeme, lokantada çalışan tanıkları dinleyerek fazla mesai yapıldığına hükmetti. Fazla mesai taleplerinde imzalı bordroların dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise "İmzalı bordrodaki fazla çalışma süresini aşacak şekilde fazla çalışma yapıldığı iddiası ancak yazılı delil ile ispatlanabilir" dedi.