Ticaret Bakanlığı'ndan satıcı ve tüketicilere indirim uyarısı: İdari müeyyideler uygulanacak





KİMLİK YENİLEYECEKLER DİKKAT!

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, çeşitli sebeplerden dolayı aldığı randevuya gelemeyeceklere, diğer vatandaşların mağduriyet yaşamaması için randevularını iptal ettirmesi uyarısında bulundu. Randevu saatinde nüfus müdürlüklerine gelemeyenlerin toplam randevu taleplerinin yüzde 15'ini oluşturduğuna değinilen açıklamada, şöyle denildi: "Randevularına gelemeyeceklerden ricamız, diğer vatandaşlarımızın mağdur olmaması için randevularını iptal etmeleridir. Aksi takdirde randevusuna riayet etmeyen vatandaşlarımıza ancak iki hafta sonra randevu verilebilecektir."



AİLELERE ÇOCUK DESTEĞİ BAŞLIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirdikleri çocuk desteği ödemelerini Kasım itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını söyledi. Türkiye Aile Destek Programı süresince sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan çocuklar için ilave destek sağlayacaklarını aktaran Bakan Yanık, şunları kaydetti: "1-2 çocuklu hanelere ayda 350, üç çocuklu hanelere 450, dört çocuklu hanelere 550, 5 ve üzeri sayıda çocuk bulunan hanelere 650 lira ödeme yapacağız."



BORDRO İMZALARKEN DİKKAT!

Bir lokantada garson olarak çalışan M.D., işten ayrılınca resmi tatillerde çalıştığını belirterek; fazla mesai alacaklarının tahsilini istedi. Mahkeme, lokantada çalışan tanıkları dinleyerek fazla mesai yapıldığına hükmetti. Fazla mesai taleplerinde imzalı bordroların dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise "İmzalı bordrodaki fazla çalışma süresini aşacak şekilde fazla çalışma yapıldığı iddiası ancak yazılı delil ile ispatlanabilir" dedi.

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