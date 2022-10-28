1,8 milyar tonluk rezerv tespit edildi! Yüzyılın madeni leonardit için devlet yatırımı geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan '2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı', Resmi Gazete'de yayımlanarak onaylandı.
1,8 MİLYAR TONLUK REZERV TESPİT EDİLDİ
Karar çerçevesinde; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ve Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) işbirliğinde tarım hayvancılık, kozmetik, ilaç sanayisi gibi birçok alanda kullanılan ve 1,8 milyar tonluk rezerv tespit edilen Elbistan-Afşin bölgesindeki linyit sahalarında yer alan leonardit madeninin ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.
İSTİHDAM VE EKONOMİYE CAN OLACAK
Buna göre, ilgili bakanlık ve kurumlar, Afşin-Elbistan sahasındaki leonardit araştırma ve kalite rezerv çalışması yapacak. Ayrıca, 600 bin litre sıvı ve toz hümik asit üretimi için gerekli fizibilite çalışmaları tamamlanacak. Bu yatırımın hayata geçmesi, başta tarım sektörü açısından hayati önem arz ediyor. Yatırım, bölgede istihdam ve ekonomiye de büyük katkı sunacak.
KİMYEVİ GÜBRE KULLANIMI AZALACAK
Linyitin kömürleşme esnasında yüksek oranda oksidasyona uğramasıyla oluşan ve içerdiği yüksek orandaki hümik asitlerden dolayı çok iyi bir toprak düzenleyici olarak bilinen leonarditle ilgili birçok bilimsel çalışması bulunan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Saltalı, leonarditin tarımda kullanımıyla kimyevi gübre kullanımının azalıp bitki veriminin arttığına işaret etti.