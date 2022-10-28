1,8 milyar tonluk rezerv tespit edildi! Yüzyılın madeni leonardit için devlet yatırımı geliyor

Çoğulhan Mahallesi'nde leonardit tesisi işleten Veysi Yıldız ise, "Bu özel maden, topraklarımızı hiç tarım yapılmamış seviyeye getirmektedir. Topraklarımızda yüzde 30'lara varan verim artışı, buna bağlı olarak yüksek kaliteli ürün ve doğal meyve ve sebze yetiştirmede çok büyük avantajlar sağlamaktadır. Buna istinaden toprağın organik maddesi yükseldiği zaman hem gübre tüketimi yüzde 25'lere düşecek hem de verim artışı yüzde 30'larda olacak. Buna bağlı olarak da topraklarımız gençleşecek. Daha doğal sebzeler ve meyveler tüketeceğiz" açıklamasında bulundu.

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