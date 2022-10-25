SON DAKİKA: Türkiye'ye doğal gaz merkezi | Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Çalışmalarda sona gelindi

Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulmasıyla ilgili çalışmalar hızlandı.
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çalışmalarda son aşamaya geldiklerini söyledi.
TÜRKİYE'DE DOĞAL GAZ MERKEZİ KURULMASI ÇALIŞMALARI
Bakan Dönmez, "Bakanlıktan arkadaşlar çalışıyorlar. Bizim öteden beri gaz merkezi, ticaret merkezi olmayla ilgili hedefimiz vardı. Onun son şeklini vermeye çalışıyoruz." dedi.
Kabine toplantısının ardından soruları yanıtlayan Bakan Dönmez, Rus gazının dağıtılması için kurulacak merkezle ilgili görüşme takviminin henüz belli olmadığını ifade etti.
Dönmez, "Henüz daha bir şey yok. 'Prensipte görüşelim' dendi. Öncellikle bizim taraftaki çalışmaları bitirmemiz lazım." açıklamasında bulundu.
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanına "Rusya ile doğal gaz dışında petrolde de bir işbirliği yapılabilir mi" sorusu da yönetildi.
RUSYA İLE PETROLDE İŞBİRLİĞİ YAPILABİLİR Mİ?
Bakan Dönmez: "Bizde ham petrolün ticaretini rafineriler yapıyor. Onlar da kendi teknik speklerine ve ticari koşullarına uygun yerlerden ticaret yapıyorlar.
Bunların birçoğu 1 yıl öncesinden sözleşmeyle yapılıyor. Yani spot alımları çok değil bu kurumların. Yeni yıla girerken onların alım stratejileri nasıl olacak o ayrı bir konu. Bir anda ben şuradan alayım, almayayım demekle olmuyor. Her bir rafineri aylar öncesinden bu yıl ne kadar, hangi kaynaktan ne kadar tüketeceğini planlıyor ve alım anlaşması yapıyor. "