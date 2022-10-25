SON DAKİKA: Türkiye'ye doğal gaz merkezi | Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Çalışmalarda sona gelindi

RUSYA İLE PETROLDE İŞBİRLİĞİ YAPILABİLİR Mİ?

Bakan Dönmez: "Bizde ham petrolün ticaretini rafineriler yapıyor. Onlar da kendi teknik speklerine ve ticari koşullarına uygun yerlerden ticaret yapıyorlar.

Bunların birçoğu 1 yıl öncesinden sözleşmeyle yapılıyor. Yani spot alımları çok değil bu kurumların. Yeni yıla girerken onların alım stratejileri nasıl olacak o ayrı bir konu. Bir anda ben şuradan alayım, almayayım demekle olmuyor. Her bir rafineri aylar öncesinden bu yıl ne kadar, hangi kaynaktan ne kadar tüketeceğini planlıyor ve alım anlaşması yapıyor. "