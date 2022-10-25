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    • Ekonomi
    • 25.10.2022 12:04
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    • 25.10.2022 12:11
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    SON DAKİKA: Türkiye'ye doğal gaz merkezi | Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Çalışmalarda sona gelindi

    Son dakika ekonomi haberleri... Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulmasıyla ilgili çalışmalarda son aşamaya geldiklerini söyledi. Dönmez, Rusya ile görüşme takviminin henüz belli olmadığını ifade etti, "Öncelikle çalışmaları bitirmemiz lazım" dedi.

    Bakan Dönmez: Çalışmalarda sona gelindi

    Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulmasıyla ilgili çalışmalar hızlandı.

    Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çalışmalarda son aşamaya geldiklerini söyledi.

    TÜRKİYE'DE DOĞAL GAZ MERKEZİ KURULMASI ÇALIŞMALARI
    Bakan Dönmez, "Bakanlıktan arkadaşlar çalışıyorlar. Bizim öteden beri gaz merkezi, ticaret merkezi olmayla ilgili hedefimiz vardı. Onun son şeklini vermeye çalışıyoruz." dedi.

    Kabine toplantısının ardından soruları yanıtlayan Bakan Dönmez, Rus gazının dağıtılması için kurulacak merkezle ilgili görüşme takviminin henüz belli olmadığını ifade etti.

    Dönmez, "Henüz daha bir şey yok. 'Prensipte görüşelim' dendi. Öncellikle bizim taraftaki çalışmaları bitirmemiz lazım." açıklamasında bulundu.

    Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanına "Rusya ile doğal gaz dışında petrolde de bir işbirliği yapılabilir mi" sorusu da yönetildi.

    RUSYA İLE PETROLDE İŞBİRLİĞİ YAPILABİLİR Mİ?
    Bakan Dönmez: "Bizde ham petrolün ticaretini rafineriler yapıyor. Onlar da kendi teknik speklerine ve ticari koşullarına uygun yerlerden ticaret yapıyorlar.

    Bunların birçoğu 1 yıl öncesinden sözleşmeyle yapılıyor. Yani spot alımları çok değil bu kurumların. Yeni yıla girerken onların alım stratejileri nasıl olacak o ayrı bir konu. Bir anda ben şuradan alayım, almayayım demekle olmuyor. Her bir rafineri aylar öncesinden bu yıl ne kadar, hangi kaynaktan ne kadar tüketeceğini planlıyor ve alım anlaşması yapıyor. "

        G7'NİN PETROLDEKİ TAVAN FİYAT KARARI
        G7'nin petroldeki tavan fiyat konusundaki kararının Türkiye'yi etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise, "Daha henüz görmedik bakalım. Uygulamanın şeklini görmek lazım. Şu an bir şey söylemek zor." dedi.

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