TPAO'dan Sakarya Gaz Sahası hakkında yeni video! Karadeniz gazında bir gün!

Türkiye, ejerjide dışa bağımlılığın önüne geçmek için başlattığı büyük atılımın meyvelerini almak üzere.
Dünyanın sayılı filolarından birini oluşturan Türkiye'nin sondaj gemileri tarafından Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin karaya ulaştırlması için çalışmalar devam ediyor.
2023'te kullanıma girmesi beklenen gazın işlenmesi ve taşınması için yürütülen çalışmalar hem karada hem de deniz dibinde devam ederken muhalefetin, konuya ilişkin adeta dalga geçer açıklamaları da gündeme geliyor.
Özellikle DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, düzenlediği basın toplantısında Karadeniz'deki çalışmaları hedef almış ve "Hani bizim Karadeniz gazı ne oldu? Hani Türkiye'nin gaz ihtiyacını giderecekti ne oldu yıllar geçti yıllar! 6 yıldır aynı türküyü çalıyorlar; 'Karadeniz'de gaz bulduk...' diye insanlara umut satmıyor muydunuz? Ne oldu? Nerede bizim Karadeniz'deki gazımız nerede ben soruyorum." ifadelerini kullanmıştı.
CEVAP NİTELİĞİNDE PAYLAŞIM: 1 GÜNE SIĞDIRDIKLARIMIZ
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), sosyal medya hesaplarından adeta Babacan'a cevap niteliğinde bir video paylaştı.
"Türkiye için bir güne sığdırdıklarımız; akıllara, hayallere sığmaz." notuyla paylaşılan videoda, Sakarya Gaz Sahası'nda bir günde neler yapıldığı anlatılırken, görüntülerde Türkiye'nin gururu sondaj gemilerimiz Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin yanı sıra, Castorone, Simon Stevin, Seven Arctic, Seven Pegasus ve Seven Oceanic gemilerinin Sakarya Gaz Sahasında üstlendikleri görevlerle ilgili bilgiler de paylaşıldı.
Milli enerji alanında Türkiye'nin elini güçlendirecek olan Sakarya Gaz Sahası, önemli bir enerji HUB'u olacak.
İlk fazda günlük 10 milyon metreküp gazın vatandaşın kullanımına sunulması hedeflenirken, ikinci fazda 40 milyon metreküp gazın vatandaşların kullanımına sunulması bekleniyor.
GEMİLERİN GÖREV DAĞILIMI
Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen doğalgazın çıkarılmasında Fatih, Kanuni ve Yavuz Sondaj Gemileri aktif rol alıyor.