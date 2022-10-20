TPAO'dan Sakarya Gaz Sahası hakkında yeni video! Karadeniz gazında bir gün!

Bu doğrultuda, Türkiye'nin ilk sondaj gemisi olan "Fatih" sondaj operasyonunu, "Kanuni" sondajı yapılan kuyuların alt tamamlama operasyonu ve kuyu akış testlerini üstlenirken, "Yavuz" ise Fatih ve Kanuni Sondaj Gemilerinin operasyonları sonrasında görev verilen lokasyona giderek son aşama olan üst tamamlama çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin gururu olan sondaj gemileri, çalışmalarını 24 saat esasına göre yapıyor.

DENİZİN 2 BİN 200 METRE ALTINA TESİS KURULUYOR

Öte yandan, denizin 2 bin 200 metre altında kurulacak tesis için dünyanın farklı lokasyonlarından gelen konularında uzman başka gemiler de eş zamanlı olarak çalışmalarına devam ediyor.