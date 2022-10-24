Sağlık sigortası büyüyor! Yılın ilk 7 ayında prim üretimi yüzde 143 oranında artarak 14 milyar TL’ye ulaştı

Türkiye'de sigorta bilinci arttıkça prim miktarları ve katılımcı sayıları da yükseliyor. Vatandaşlar birçok alanda kendilerini güvenceye alırken bunların başında da sağlık geliyor. Özellikle pandemi döneminde büyük bir farkındalık oluşturan sağlık sigortası son dönemde de büyümeye devam ediyor. Kamunun sosyal güvenlik sisteminin yanında tamamlayıcı sağlık sigortasına da ilgi her geçen gün artıyor. Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemi ile tüm vatandaşlar sağlık şemsiyesi altında bulunuyor. Bugün herhangi bir özel ya da kamu sağlık kurumuna giden vatandaş TC kimlik numarasını vererek sistemden yararlanıyor. Ayrıca GSS primlerini karşılayamayacak durumdaki vatandaşların primlerini de devlet ödüyor. Bütün bunların yanında aileler tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırarak özellikle yoğun ve masraf gerektiren tedavilerinin de maliyetini karşılamış oluyorlar. Bu sayede özel hastanelerde bir fark ücreti de ödememiş oluyorlar.
BÜYÜK SIÇRAMA YAŞANDI
Bu ilgi sağlık sigortası alanındaki rakamlara da yansımış durumda. 2022 yılı Temmuz ayı itibariyle bakıldığında ilk 7 aylık dönemde üretilen sağlık sigortası primi 14 milyar TL'yi buldu. Özel sağlık sigortası prim üretimine bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artış gerçekleştiği görülüyor. Tamamlayıcı sağlık sigortasında aynı dönem için artış ise yüzde 143 gibi bir orana gelmiş durumda.
GİDERLER KARŞILANIYOR
Sektör verilerine bakıldığında Temmuz 2022 itibarıyla COVID- 19 salgını kapsamında sağlık sigortalarında gerçekleşen tazminat tutarı 492 milyon TL'yi bulmuş durumda. Sigortalı sayısı ise 2022 Temmuz ayı itibariyle tamamlayıcı sağlık sigortasında 2.9, özel sağlık sigortasında ise 2.5 milyon kişiyi aşmış durumda.