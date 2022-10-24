Dar gelirli vatandaş için özel sektör de kolları sıvadı! GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu: "Arsa devletten konut bizden"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan tarihi sosyal konut milyonlarca dar gelirlinin ev sahibi olma umudunu artırırken, konu ile ilgili bir müjdeli haber de özel sektörden geldi. Türkiye'nin önde gelen konut geliştirici firmalarının üye olduğu Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) de vatandaşın barınma sorununu çözmek için harekete geçti.
Ocakta 'Erişilebilir Konut Komitesi'ni kuran dernek, devletin mülkiyetindeki arsalarda erişilebilir konut geliştirilmeyi esas alan bir yol haritası hazırladı. GYODER, bu arsaların üzerinde yapişlet- devret (YİD) modeli ile konut geliştirerek, devletin regülasyonunda vatandaşlara kiralamayı öneriyor. Bu sorunun çözümünde her şeyi devletten beklememek gerektiğini söyleyen GYODER Başkanı ve Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, "Vatandaşın erişilebilir konuta ulaşması için özel sektör ve finans kuruluşları da elini taşın altına koymalı. Kamu-özel işbirliği ile ülkemizin birçok kritik altyapı problemi çözüldü. Şimdi sıra konutta..." çağrısı yaptı. Sabah'ta yer alan habere göre, Kalyoncu, devlet arsalarının kullanılmasını esas alan modelle ilgili açıklamalarda bulundu.
Türkiye'de erişilebilir konuta büyük ihtiyaç olduğunu söyleyen Kalyoncu, hükümetin hayata geçirdiği tarihi projenin sosyal boyutunun da çok önemli olduğunu anlattı. Milyonlarca vatandaşın bu konutlar için başvurmasının erişilebilir konuta olan ihtiyacı net bir şekilde ortaya koyduğunu anlatan Kalyoncu, özel sektörün de sorunun çözümünde sorumluluk üstlenmesi gerektiğinin altını çizdi.
KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ YAPILSIN
Dernek olarak "Erişilebilir Konut Komitesi" adı altında bir komite kurdukları bilgisini veren Kalyoncu, "Komitemiz akademi, finans, geliştirici, yerel yönetim, taahhüt gibi farklı alanlarda önemli isimleri içeriyor. Bu komite bize bir model önerme fırsatı sundu. Biz de erişilebilir konut üretimi için kamu-özel işbirliğine dayanan GYODER modeli mart ayında belirlediğimiz modeli ilgili bakanlıklara ve kurumlara sunduk" dedi.
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı modelin bu konutların devlet eliyle üretilmesine dayalı olduğunu hatırlatan Kalyoncu, "Biz her şeyi devletten beklemeyelim diyoruz. Özel sektör ve finans kuruluşları elini taşın altına koysun, hatta sermaye piyasaları üzerinden nitelikli yatırımcıların bile burada kaynak oluşturmalarına katkı sağlayacak bir model geliştirmek mümkün" diye konuştu.