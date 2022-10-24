Dar gelirli vatandaş için özel sektör de kolları sıvadı! GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu: "Arsa devletten konut bizden"





SİSTEM KENDİNİ ÖDEYECEK

GYODER'in modeli, sorunun çözümü için devletin mülkiyetindeki arsaların sıfır maliyetle konut geliştirme sürecine dahil edilmesini öneriyor. Gayrimenkul geliştirmede maliyetin yarısının arsa olduğu bilgisini veren Kalyoncu, şunları kaydetti: "Biz diyoruz ki bu maliyetin yarısını sıfırlayalım. Bunu nasıl yapacağız? Devlet de Türkiye'de en çok arsaya sahip olan kurum. Bu arsaları kullanarak elde edeceğimiz tasarrufu son kullanıcıya yansıtalım. Devlet, bu modelde geliştirilen konutların belli bir tarifede kiralanabileceğine yönelik bir regülasyon oluştursun diyoruz. Ev sahibi olmadan da vatandaşın barınma ihtiyacını karşılamak mümkün, biz bu yöntemle sorunu çözmüş oluyoruz. Bu arsalarda geliştirilecek konutların yap-işlet-devret modeliyle 3996 sayılı Kanun'a dayalı bir yarışma ihale modeli olsun. Bizim hesaplarımıza göre yatırım kendini 15 yılda ödeyen, geri dönüyor. Yatırımcı, 3-5 yıl da ticari kazanç sağlasa 20 yıl sonra bu arsalar, üzerinde yapılmış konutlarla temiz sağlıklı bir şekilde devlete iade edilebilir. Devlet bu sayede arsalarını ekonomiye kazandırmış olacak. Ayrıca normal dönemde de arsa payının yüzde 50'den 20'ye inmesi şart. Gelişmiş ülkelerde bu böyle. Bunu yaparsak konutun erişilebilirliği tekrar artar."

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