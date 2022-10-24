İsmini Göktürk kağanından aldı! Türk’ün Kapgan’ı ilk kez vitrine çıkıyor

DAHA GÜÇLÜ PLATFORM, DAHA ETKİLİ SİLAH

İsmini "fatih" anlamına gelen Göktürk Kağanı "Kapgan Kağan"dan alan ağır sınıf insansız kara aracı, 30x113 milimetrelik silah sistemi ile dikkati çekiyor. Kara ve hava hedeflerine karşı zırh delici özelliği olan bu silah sistemi, 2000 metre etkin menzile caydırıcılık sağlayacak. Farklı tip ve kalibrelerdeki silah sistemleri de Kapgan'a entegre edilebilecek.