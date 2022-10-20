Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da muhtarlar evi açılışında çok önemli müjdeler verdi. 81 ilde 100 muhtar evi açılışı da yapan Başkan Erdoğan, göreve geldiklerinde 97 lira olan muhtar ödeneğini 5 bin 500 liraya çıkardıklarını, ayrıca aylık SGK primlerinin de devlet tarafından karşılanmasını temin ettiklerini söyledi. Başkan Tayyip Erdoğan, muhtarlara şu müjdeleri verdi:
● Kadın muhtarlarımızın doğum ve analık izinlerine ilişkin yasal düzenleme hazırlıklarımızda son aşamaya geldik. Yakında Meclis'e sevk edeceğiz.
● Kadın muhtarlarla birlikte tüm muhtarlarımızın izin, hastalık veya başka sebeplerle görev başında bulunamadıkları zamanlarda ödenekleri kesilmeyecek.
● Muhtarlık binalarının elektrik faturalarının ticari tarife yerine konut tarifesi üzerinden düzenlenmesi uygulamasını başlatıyoruz.
● İçişleri Bakanlığı ile YÖK arasında yapılacak protokolle muhtar akademisi projesini hayata geçiriyoruz.
- Ekonomi
- 20.10.2022 Gazete
Başkan Recep Tayyip Erdoğan muhtarlara önemli müjdeler verdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, muhtarlara önemli müjdeler verdi. İzin zamanlarında ödenek devam edecek, kadın muhtarlar borçlanma haklarından yararlanacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da muhtarlar evi açılışında çok önemli müjdeler verdi. 81 ilde 100 muhtar evi açılışı da yapan Başkan Erdoğan, göreve geldiklerinde 97 lira olan muhtar ödeneğini 5 bin 500 liraya çıkardıklarını, ayrıca aylık SGK primlerinin de devlet tarafından karşılanmasını temin ettiklerini söyledi. Başkan Tayyip Erdoğan, muhtarlara şu müjdeleri verdi: