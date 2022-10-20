Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı faiz kararı toplantısı için geri sayım sona erdi. Peki, 2022 Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 20 Ekim TCMB faiz kararı sonrası dolar, euro, altın, kripto paralar ne kadar oldu?
MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?
Ekonomide birçok kalemi etkileyecek faiz kararı her ay kararlaştırılan toplantı tarihi ardından belli oluyor ve kamuoyu ile paylaşılıyor.
İşte, ekim ayı TCMB faiz kararı toplantısı hakkında merak edilenler...
2022 EKİM AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
20 Ekim 2022 tarihinde yapılacak toplantı ardından alınan karar kamuoyu ile paylaşılacak.
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Başkanlığında gerçekleşen toplantı sonrası alınan karar, saat 14.00'da açıklanacak.
EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE OLDU?
Merkez Bankası yılın 9. faiz kararını geçtiğimiz günlerde açıkladı. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, politika faizleri 100 baz indirilerek yüzde 13'ten yüzde 12'ye inmiş durumda.