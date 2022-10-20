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    • Ekonomi
    • 20.10.2022 08:51
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    • 20.10.2022 08:51
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    2022 Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 20 Ekim TCMB faiz kararı sonrası dolar, euro, altın, kripto paralar ne kadar oldu?

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ekim ayı PPK toplantısıyla birlikte yeni faiz kararı sabah saatlerinden itibaren merak edilip araştırılmaya başlandı. Faiz kararı öncesinde birçok yatırımcı ise toplantının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, 2022 Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 20 Ekim TCMB faiz kararı sonrası dolar, euro, altın, kripto paralar ne kadar oldu? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    2022 Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı faiz kararı toplantısı için geri sayım sona erdi. Peki, 2022 Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 20 Ekim TCMB faiz kararı sonrası dolar, euro, altın, kripto paralar ne kadar oldu?

    MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?

    Ekonomide birçok kalemi etkileyecek faiz kararı her ay kararlaştırılan toplantı tarihi ardından belli oluyor ve kamuoyu ile paylaşılıyor.

    İşte, ekim ayı TCMB faiz kararı toplantısı hakkında merak edilenler...

    2022 EKİM AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    20 Ekim 2022 tarihinde yapılacak toplantı ardından alınan karar kamuoyu ile paylaşılacak.

    Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Başkanlığında gerçekleşen toplantı sonrası alınan karar, saat 14.00'da açıklanacak.

    EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

    Merkez Bankası yılın 9. faiz kararını geçtiğimiz günlerde açıkladı. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, politika faizleri 100 baz indirilerek yüzde 13'ten yüzde 12'ye inmiş durumda.

        MERKEZ BANKASI TCMB TOPLANTI TARİHLERİ 2022

        20 Ekim 2022

        24 Kasım 2022

        22 Aralık 2022

        FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

        Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, son iki toplantıda faizi 100'er puan indirerek 14'ten 12'ye kadar indirdi. Merkez Bankası faiz indirir mi sabit mi kalır sorusu yanıt arıyor.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yılsonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 67,78 oldu.

        Geçen ay yüzde 2,94 olan ekim ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,39'a, cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 67,73'ten yüzde 67,78'e çıktı.

        TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 36,74'ten yüzde 37,34'e, 24 ay sonrası için de yüzde 20,63'ten 21,17'ye yükseldi.
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        Haberler Ekonomi 2022 Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 20 Ekim TCMB faiz kararı sonrası dolar, euro, altın, kripto paralar ne kadar oldu?
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