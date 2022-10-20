2022 Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 20 Ekim TCMB faiz kararı sonrası dolar, euro, altın, kripto paralar ne kadar oldu?

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, son iki toplantıda faizi 100'er puan indirerek 14'ten 12'ye kadar indirdi. Merkez Bankası faiz indirir mi sabit mi kalır sorusu yanıt arıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yılsonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 67,78 oldu.

Geçen ay yüzde 2,94 olan ekim ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,39'a, cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 67,73'ten yüzde 67,78'e çıktı.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 36,74'ten yüzde 37,34'e, 24 ay sonrası için de yüzde 20,63'ten 21,17'ye yükseldi.