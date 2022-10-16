Türkiye'de gaz merkezi projesi sanayiciyi heyecanlandırdı: Üretimi uçuracak hamle

Türk sanayicilerinde de büyük bir heyecan yaratan açıklama, uzun vadeli yatırımlar için de güvence oldu. Başta Avrupa olmak üzere, birçok sanayicinin dünyadaki enerji savaşları nedeniyle yeni yatırımlar yapmadığını aktaran Türk iş insanları, "Böyle bir ortamda bu açıklamayla Türkiye için gelecek vizyonu oluştu. Bu bizim için büyük bir moral oldu. Uzun vadeli yatırımlar için de bir güvence sağladı" açıklamasını yaptı.
REKABET GÜCÜMÜZ ARTAR
Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamalarının sanayiciler ve ihracatçılarda ciddi bir heyecan yarattığını ifade eden İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, "Enerji özellikle alüminyum, bakır ve döküm sektörlerinde yoğun kullanılıyor.