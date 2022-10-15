6 ay 6 bin kilometrede yeni oyun! Fırsatçılar yine iş başında

Ticaret Bakanlığı'nın sıfır araçlardaki fahiş fiyatların önüne geçmek adına galeri, şirket ve ticaretini yapanlar için 15 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe koyduğu 6 ay ve 6 bin kilometre şartının bazı noter ve ekspertizler tarafından uygulanmadığı ortaya çıktı.
NOTERLERE İBRAZ ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ VAR
Yasal olarak noterler aracılığıyla yetki belgesi olsun ya da olmasın ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan herkesin, her bir satıştan en fazla 3 gün önce ekspertiz raporu alma ve bu raporu noter satışı sırasında notere ibraz etme yükümlülüğü bulunuyor. Bu maddeyi ihlal eden bazı noterler alıcı ve satıcının sözlü beyanını esas alarak ve aykırı işlem yaparak devri gerçekleştiriyor.
EKSPERTİZ MÜŞTERİ NE İSTERSE ONU YAZDI
TSE standartlarına uygun bazı ekspertizlerde ise durum tamamen alıcı ve satıcının isteğine bağlı olarak gelişiyor. Yasal şartlara uymayan söz konusu aracın kilometresi yine alıcı ve satıcının isteği üzerine kanuna uygun olarak düzenleniyor. Ekspertizlerin işaret ettiği ve düzenlemede yer alan TSE belgesi yalnızca ekipmanların uygunluğunu denetlerken, bu tip özel işletmelerin yasa dışı işlemlerle zorunluluğa gelir uğruna uymadığı anlaşılıyor.