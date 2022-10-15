6 ay 6 bin kilometrede yeni oyun! Fırsatçılar yine iş başında

NOTERLERE İBRAZ ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ VAR

Yasal olarak noterler aracılığıyla yetki belgesi olsun ya da olmasın ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan herkesin, her bir satıştan en fazla 3 gün önce ekspertiz raporu alma ve bu raporu noter satışı sırasında notere ibraz etme yükümlülüğü bulunuyor. Bu maddeyi ihlal eden bazı noterler alıcı ve satıcının sözlü beyanını esas alarak ve aykırı işlem yaparak devri gerçekleştiriyor.