İsviçreli banka zorda! Milyarderler Credit Suisse'den kaçıyor

Güvence sağlamaya çalışan Credit Suisse banka çalışanları da müşterilerin para kaybı yaşamayacaklarını ama garanti olması açısından paralarını kısa vadeli ABD hazine bonolarına yatırım yapmalarını tavsiye ediyor. Credit Suisse'in uzun zamandır gündemde olan yeniden yapılandırılmasını nasıl finanse edileceğine dair soruların cevapları ise hâlâ belirsiz. Dün çıkan bazı haberlere göre banka 4.5 milyar frank civarındaki sermaye açığını kapatmak için bazı birimlerini satmaya hazırlanıyor.