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    • Ekonomi
    • 13.10.2022 15:34
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    • 13.10.2022 15:45
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    SON DAKİKA! ABD'de enflasyon kabusu sürüyor! Yine beklentileri aştı | ABD eylül ayı enflasyon oranı ne kadar?

    Son dakika haberine göre piyasaların merakla beklediği ABD eylül ayı enflasyon oranı açıklandı. Açıklanan veriye göre ABD'de enflasyon beklentileri aşarak yüzde 8,2 oldu.

    ABD’de enflasyon kabusu sürüyor! Yine beklentileri aştı

    ABD'de yıllık enflasyon Eylül'de yüzde 8,2 olarak kaydedildi.

    Enflasyon beklenti anketine katılan 52 ekonomistin medyan tahmini Eylül'de tüketici fiyatlarının yıllık yüzde 8,1 artması yönündeydi.

    Ağustos'ta ülkede tüketici fiyat endeksi yüzde 8,3'lük bir artış kaydetmişti.

    ABD TÜFE'de aylık yüzde 0,2 artış beklenirken enerji ve gıda dışı TÜFE'nin ise yüzde 6,5 ile ağustostaki yüzde 6,3'ten daha hızlı artması bekleniyordu.

    Bloomberg Economics ekonomistleri Tom Orlik, Anna Wong ve Andrew Husby veriden önce yaptıkları değerlendirmede beklenenden yüksek bir TÜFE verisinin Aralık'ta faiz artış boyutunun 50 baz puana düşmesini zorlaştıracağını belirtti.

    Ekonomistler veriden önce yayımladıkları değerlendirmede "OPEC+ kesinti kararı sonrası artan benzin fiyatları ve çekirdek enflasyonun hâlâ yüksek olması sebebiyle yılın geri kalanında iyi bir enflasyon haberi görmeyi öngörmüyoruz" dediler.

    FED TUTANAKLARINDA ENFLASYONUN MALİYETİ VURGUSU
    Veriler enflasyonun beklenenden daha uzun süre kalıcı hale geleceğine işaret ederken Fed yetkililerinden gelen mesajlar enflasyonun maliyetinin de ele alındığını gösterdi.

    Fed üyeleri faizlerin kısıtlayıcı seviyelere doğru artırılmaya devam edileceğinin mesajını verirken riskleri azaltmak için artış oranlarının doğru ayarlanması gerektiği görüşünde.

    Faizin 75 baz puan artırıldığı 20-21 Eylül Fed toplantısının tutanaklarında birçok üyenin küresel ekonomi ve finansal istikrar üzerindeki artan belirsizliği not ettiği görülürken üyeler faiz artış hızının ekonomik görünüme zarar verebilecek risklerin azaltması amacıyla ayarlanması gerektiğini düşünüyor.

    Tutanaklara göre birçok katılımcı, enflasyonu aşağı indirmek için gereğinden fazla adım atmanın maliyetinin küçük bir adım atmaya göre daha yüksek olduğunu düşünüyor.

        ÜFE'NİN BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GELMESİ TEDİRGİN ETMİŞTİ
        Eylül ayında beklentinin üzerinde artan ABD üretici fiyatları da enflasyonun yerleşik hale gelmeye başladığını gösterdi.

        Verilere göre ÜFE aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 8,5 arttı.

        Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 8,4 artış olmasıydı.

        Gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE aylık yüzde 0,3 ile yüzde 0,2'lik tahminlerin üzerinde, yıllık yüzde 7,2 ile tahminlerin hafif altında arttı.

        Tedarik zincirindeki sıkıntılar genel olarak iyileşirken enerji, gıda ve hizmet sektöründe maliyetler arttı.

        ENFLASYON VERİSİ FED'İN FAİZ KARARINI NASIL ETKİLER?
        Enflasyon oranı Fed'in yüzde 2 orta vade hedefinin çok üzerinde. Dün açıklanan toplantı tutanaklarında geri kalmanın bedelinin hızlı gitmekten daha ağır olacağına vurgu yapıldı. Ancak faiz artışlarının bir yerden sonra da azaltılması gerektiği noktasında da fikir birliği var.

        Ekonomistler enflasyonda yüzde 8 seviyelerinin korunması ve istihdam sektöründe henüz faiz artışlarına alan olduğunun düşünülmesinin, Fed'e 75 puan için açık kapı bıraktığını dile getirdi. Beklentiler ise, Kasım'daki 75 baz puanlık faiz artışının ardından Aralık'ta da 50 baz puanlık faiz artışı yapılarak yılın tamamlanması yönünde.

        ABD ENFLASYON VERİSİ SONRASI DOLARDA SON DURUM
        Olumlu istihdam verisiyle yükselişe geçen dolar endeksi, enflasyon öncesi 113 üzerinde işlem görüyor. Yurt içinde ise dolar/TL kuru yükselişini devam ettiriyor. Dün 18,56'dan kapanıl yapan kur bu sabah 18,58 seviyelerinden güne başlamıştı. Veri öncesi 18,60 sınırına kadar yükselen kur şu sıralar 18,59 TL'den değerleniyor.

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        Haberler Ekonomi SON DAKİKA! ABD'de enflasyon kabusu sürüyor! Yine beklentileri aştı | ABD eylül ayı enflasyon oranı ne kadar?
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