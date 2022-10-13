SON DAKİKA! ABD'de enflasyon kabusu sürüyor! Yine beklentileri aştı | ABD eylül ayı enflasyon oranı ne kadar?

ENFLASYON VERİSİ FED'İN FAİZ KARARINI NASIL ETKİLER?

Enflasyon oranı Fed'in yüzde 2 orta vade hedefinin çok üzerinde. Dün açıklanan toplantı tutanaklarında geri kalmanın bedelinin hızlı gitmekten daha ağır olacağına vurgu yapıldı. Ancak faiz artışlarının bir yerden sonra da azaltılması gerektiği noktasında da fikir birliği var.

Ekonomistler enflasyonda yüzde 8 seviyelerinin korunması ve istihdam sektöründe henüz faiz artışlarına alan olduğunun düşünülmesinin, Fed'e 75 puan için açık kapı bıraktığını dile getirdi. Beklentiler ise, Kasım'daki 75 baz puanlık faiz artışının ardından Aralık'ta da 50 baz puanlık faiz artışı yapılarak yılın tamamlanması yönünde.