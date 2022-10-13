SON DAKİKA! ABD'de enflasyon kabusu sürüyor! Yine beklentileri aştı | ABD eylül ayı enflasyon oranı ne kadar?

ABD'de yıllık enflasyon Eylül'de yüzde 8,2 olarak kaydedildi.
Enflasyon beklenti anketine katılan 52 ekonomistin medyan tahmini Eylül'de tüketici fiyatlarının yıllık yüzde 8,1 artması yönündeydi.
Ağustos'ta ülkede tüketici fiyat endeksi yüzde 8,3'lük bir artış kaydetmişti.
ABD TÜFE'de aylık yüzde 0,2 artış beklenirken enerji ve gıda dışı TÜFE'nin ise yüzde 6,5 ile ağustostaki yüzde 6,3'ten daha hızlı artması bekleniyordu.
Bloomberg Economics ekonomistleri Tom Orlik, Anna Wong ve Andrew Husby veriden önce yaptıkları değerlendirmede beklenenden yüksek bir TÜFE verisinin Aralık'ta faiz artış boyutunun 50 baz puana düşmesini zorlaştıracağını belirtti.
Ekonomistler veriden önce yayımladıkları değerlendirmede "OPEC+ kesinti kararı sonrası artan benzin fiyatları ve çekirdek enflasyonun hâlâ yüksek olması sebebiyle yılın geri kalanında iyi bir enflasyon haberi görmeyi öngörmüyoruz" dediler.
FED TUTANAKLARINDA ENFLASYONUN MALİYETİ VURGUSU
Veriler enflasyonun beklenenden daha uzun süre kalıcı hale geleceğine işaret ederken Fed yetkililerinden gelen mesajlar enflasyonun maliyetinin de ele alındığını gösterdi.
Fed üyeleri faizlerin kısıtlayıcı seviyelere doğru artırılmaya devam edileceğinin mesajını verirken riskleri azaltmak için artış oranlarının doğru ayarlanması gerektiği görüşünde.
Faizin 75 baz puan artırıldığı 20-21 Eylül Fed toplantısının tutanaklarında birçok üyenin küresel ekonomi ve finansal istikrar üzerindeki artan belirsizliği not ettiği görülürken üyeler faiz artış hızının ekonomik görünüme zarar verebilecek risklerin azaltması amacıyla ayarlanması gerektiğini düşünüyor.
Tutanaklara göre birçok katılımcı, enflasyonu aşağı indirmek için gereğinden fazla adım atmanın maliyetinin küçük bir adım atmaya göre daha yüksek olduğunu düşünüyor.