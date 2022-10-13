Türkiye Ekonomi Modeli rüştünü ispata devam ediyor! Gayri safi milli hasıla yüzde 43,5 arttı

MALİ OLMAYAN ŞİRKETLERİN PAYI

Mali olmayan şirketler, toplam ekonomide oluşturulan katma değere en fazla katkıyı yapan sektör oldu. Mali olmayan şirketlerin toplam katma değer içindeki payı yüzde 58 olarak gerçekleşti. Bu sektörü sırasıyla hanehalkı ve hanehalkına hizmet veren kar amacı olmayan kuruluşlar ile genel devlet takip etti.