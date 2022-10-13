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    • Ekonomi
    • 13.10.2022 10:49
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    • 13.10.2022 11:20
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    Türkiye Ekonomi Modeli rüştünü ispata devam ediyor! Gayri safi milli hasıla yüzde 43,5 arttı

    Hayata geçirilen 'Türkiye Ekonomi Modeli' büyüme, istihdam ve ihracat gbi kalemlerde rüştünü ispatlıyor. Ekonomide olumlu gidişat rakamlara yansıdı. Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH) 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 43,5 artarak 7 trilyon 141 milyar 887 milyon 817 bin TL oldu.

    Gayri safi milli hasıla yüzde 43,5 arttı

    Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı Türkiye Ekonomi Modeli'nin enflasyonla mücadelede ortaya koyduğu başarılı performansa her gün bir yenisi ekleniyor. İstihdam, büyüme ve ihracatta peş peşe gelen rekorların ardından Gayrisafi Milli Hasıla rakamları da sistemin başarısını doğruladı.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Kurumsal Sektör Hesapları verisini açıkladı. Buna göre, Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH) 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 43,5 artarak 7 trilyon 141 milyar 887 milyon 817 bin TL oldu.

    MALİ OLMAYAN ŞİRKETLERİN PAYI
    Mali olmayan şirketler, toplam ekonomide oluşturulan katma değere en fazla katkıyı yapan sektör oldu. Mali olmayan şirketlerin toplam katma değer içindeki payı yüzde 58 olarak gerçekleşti. Bu sektörü sırasıyla hanehalkı ve hanehalkına hizmet veren kar amacı olmayan kuruluşlar ile genel devlet takip etti.

    TOPLAM GAYRİSAFİ TASARRUF ORANI
    Toplam gayrisafi tasarrufun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı 2021 yılında toplam ekonomi için yüzde 30,3 oldu. Bu oran mali olmayan şirketler için yüzde 16,8, hanehalkı için yüzde 7,1, mali şirketler için yüzde 3,2 ve genel devlet için yüzde 3,2 oldu.

        GAYRİSAFİ HANEHALKI TASARRUF ORANI
        Hanehalkı tasarrufunun harcanabilir gelire oranı olarak tanımlanan tasarruf oranı, 2020 yılında yüzde 11,2 iken 2021 yılında yüzde 11,4 oldu.
        Toplam ekonomi 2020 yılında GSYH'nin yüzde 4,8'i ile net borç alan konumunda iken 2021 yılında da yüzde 1,6'sı ile net borç alan pozisyonunda oldu.

        GAYRİ SAFİ MİLLİ HASILA NEDİR?
        Gayri safi milli hasıla, ülke içerisindeki vatandaşların yıllık olarak vermiş ve üretmiş olduğu hizmetin karşılığıdır. Ülke vatandaşı yurt dışında ise, onun da katkı sağlamış olduğu hizmetler bu ölçüte dahildir.

        Yurt içi hasıla hesaplamasında, ülkenin tüm vatandaşları ölçüme dahil edilir. Adında bulunduğu gibi yurt içi sınırları arasında hesap yapılır. Bu iki hesabı birbirine karıştırmamak gerekir. Örneğin, Türkiye için gayri safi milli hasıla hesabı yaparken, tüm Türk vatandaşları dahil edilir.

        IMF: TÜRKİYE'NİN BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ
        IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun ekim sayısını "Geçim Kriziyle Mücadele" başlığıyla yayımladı.

            IMF'nin raporunda, ülkelerin güncellenen büyüme tahminleri de paylaşıldı. Buna göre, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 5 ve gelecek yıl yüzde 3 büyüyeceği tahmin edildi.

            IMF'nin temmuz ayında yayımladığı raporda, Türkiye ekonomisinin 2022'de yüzde 4 ve 2023'te yüzde 3,5 büyüyeceği öngörülmüştü.

            TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ
            Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde küresel tehditleri fırsata çevirme hedefiyle "Türkiye Ekonomi Modeli"ni kurguladı ve hayata geçirdi.

            Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı Türkiye Ekonomi Modeli'mizin temel amacı, ekonomimizin sürdürülebilir büyüme patikasına girmesini sağlamak, kısa vadede küresel sıkıntıları en düşük hasarla bertaraf ederken uzun vadede orta gelir tuzağını aşmaktır. Benimsediğimiz selektif kredi politikasıyla, kredilerin üretken alanlarda değerlendirilmesini teşvik ediyoruz. Böylelikle firmalarımızın üretim ve rekabet gücünü artırarak küresel değer zincirlerinden daha fazla pay almalarını hedefliyoruz." diyerek programın temel hedeflerini açıkladı.

                Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında 6 başlık altında toplanan adımlar sıralandı.

                Bu kapsamda alınan kararlar şöyle:
                1- İş ve yatırım ortamını iyileştirerek ihracatı teşvik etmek ve istihdamı artırmak amacıyla yeni düzenlemeler devreye alındı.

                Bu kapsamda, ihracat ve sanayi şirketleri için kurumlar vergisi 1 puan indirimli uygulanmaya başlandı. Şirketlerin yapacakları temettü ödemelerinde stopaj oranı yüzde 15'ten yüzde 10'a indirildi. Teknoloji geliştirme bölgeleriyle AR-GE ve tasarım merkezlerinde çalışan personelin, bu merkezler dışındaki çalışma saatlerinin de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilmesine imkan sağlandı.

                2- Ticari krediler, ülke ekonomisini güçlendirecek alanlarda, selektif bir yaklaşımla kullandırılıyor.

                Bu kapsamda, yatırım, ihracat ve işletme harcamalarına yönelik 60 milyar liralık Kredi Garanti Fonu Destek Paketi devreye alındı. İhracatçılara ve turizm yatırımcılarına yüzde 9'a varan faiz oranlarıyla toplamda 150 milyar liralık kredi kullandırılmasını sağlayan Türk Lirası Uzun Vadeli Kredi Programı uygulamaya geçti. Konutlarda yüzde 45'e kadar enerji tasarrufu sağlanmasını desteklemek amacıyla 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranlı Konutlarda Isı Yalıtım Kredisi hayata geçirildi.

                3 -Tasarrufların Türk lirası cinsi varlıklarda değerlendirilmesini teşvik etmek ve yatırımcı tabanını genişletmek amacıyla çeşitli uygulamalar devreye alındı.

                Bu kapsamda, Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesabı Uygulaması ile döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduat içindeki payı yüzde 71'den yüzde 58'e düşürüldü. Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi ihracıyla 83 bin 816 vatandaştan yaklaşık 6,6 milyar liralık talep toplandı.

                    4- Tüm rafinerilerin dahil olduğu "Altın Tasarruf Ekosistemi" kurularak yastık altındaki fiziki altınlar ekonomiye kazandırıldı.

                    5- BES'teki devlet katkısı yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarıldı.

                    6- Vergi düzenlemeleriyle Türk lirası cinsinden mevduat ve katılma hesapları teşvik edildi.

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                    Haberler Ekonomi Türkiye Ekonomi Modeli rüştünü ispata devam ediyor! Gayri safi milli hasıla yüzde 43,5 arttı
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