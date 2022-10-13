Türkiye Ekonomi Modeli rüştünü ispata devam ediyor! Gayri safi milli hasıla yüzde 43,5 arttı

Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı Türkiye Ekonomi Modeli'nin enflasyonla mücadelede ortaya koyduğu başarılı performansa her gün bir yenisi ekleniyor. İstihdam, büyüme ve ihracatta peş peşe gelen rekorların ardından Gayrisafi Milli Hasıla rakamları da sistemin başarısını doğruladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Kurumsal Sektör Hesapları verisini açıkladı. Buna göre, Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH) 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 43,5 artarak 7 trilyon 141 milyar 887 milyon 817 bin TL oldu.
MALİ OLMAYAN ŞİRKETLERİN PAYI
Mali olmayan şirketler, toplam ekonomide oluşturulan katma değere en fazla katkıyı yapan sektör oldu. Mali olmayan şirketlerin toplam katma değer içindeki payı yüzde 58 olarak gerçekleşti. Bu sektörü sırasıyla hanehalkı ve hanehalkına hizmet veren kar amacı olmayan kuruluşlar ile genel devlet takip etti.
TOPLAM GAYRİSAFİ TASARRUF ORANI
Toplam gayrisafi tasarrufun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı 2021 yılında toplam ekonomi için yüzde 30,3 oldu. Bu oran mali olmayan şirketler için yüzde 16,8, hanehalkı için yüzde 7,1, mali şirketler için yüzde 3,2 ve genel devlet için yüzde 3,2 oldu.